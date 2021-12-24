T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak

"Bu ürünün dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını destekleyen olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz"

24 Aralık 2021 12:17

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününün mevduat alışkanlıklarını değiştirebileceğini belirterek, "Bu ürünün, dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını destekleyen olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Binbaşgil, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hafta başında duyurulan bu yeni mevduat hesabıyla son dönemde TL'de yaşanan değer kaybının ve piyasalardaki hareketliliğin büyük oranda dengelenmeye başladığını gördüklerini belirtti.

Tasarruf hesabı sahiplerinin dövizdeki olası dalgalanmalara karşı birikimini korumasını hedefleyen bu ürünün, sunduğu faiz oranı kazancına ek olarak dövizde yaşanabilecek olası artışlardan da getiri sağlayacağını vurgulayan Binbaşgil, "Mevduat alışkanlıklarını değiştirmesini beklediğimiz bu ürünün, dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını destekleyen olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz. Biz de piyasada büyük ilgi gören bu yeni mevduat ürününü müşterilerimize sunmaktayız." ifadelerini kullandı. (AA)

Hakan BinbaşgilAkbankdolarizasyonkur korumalı mevduat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24