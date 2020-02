Akbank Düşünce Kulübü'nün 10. Yıl projesi: Hangi ekosistemlere bankalar nasıl dâhil olmalı?

İstanbul, 12 Nisan (DHA) - Akbank Düşünce Kulübü 10. yılında gençlere yaratıcı ve yenilikçi bir platform sunmaya devam ediyor. Bu yıl üyelerinin “Hangi ekosistemlere bankalar nasıl dâhil olmalı?” sorusuna yanıt arayarak şekillendirdikleri projeleri, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Birinciliği kazanan projenin sahibi olan üye bu yıl da Harvard Üniversitesi Yaz Okulu bursu ile ödüllendirildi.

Akbank Düşünce Kulübü üyeleri, bu yıl onuncusu gerçekleştirilen proje yarışmasında, bankaların hangi ekosistemlere nasıl dâhil olabileceğini ele alarak yeni işbirlikleri ve servis modelleri önerdiler. Akbank Düşünce Kulübü üyelerinin çalışmaları, 4 Nisan tarihinde gerçekleşen finalde farklı sektörlerden uzmanlar, gazeteciler ve Akbank yöneticilerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu, bu yılın birincisi seçilen Koç Üniversitesi’nden Doğan Can Yeğiner, Harvard Yaz Okulu ödülünü kazandı.

Yine Koç Üniversitesi’nden Özlem Tetik ikinci olurken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Beril Manav üçüncü olarak Akbank hediye çeklerinin sahibi oldular.

Akbank Düşünce Kulübü 10. yılında bu yılın kazananıyla birlikte toplam 31 üyesini Harvard Yaz Okulu’nda eğitime göndermiş olacak.

Sabancı Center’da gerçekleştirilen ödül törenine Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil’in yanı sıra Akbank İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ile Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Oğuz Babüroğlu da katıldı. Ayrıca, farklı iş birimlerinden Akbank yöneticileri ile kulübe önceki senelerde dâhil olmuş pek çok üye de ödül töreninde yer aldı.

Törende konuşma yapan Akbank İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, tüm projelerin birbirinden iyi olduğunu, dereceye giren öğrencileri belirlemekte çok zorlandıklarını ve her bir projenin çok ufuk açıcı ve ilham verici olduğunu vurgulayarak, öğrencilere ve jüriye katılımları için teşekkür etti.

Akbank Düşünce Kulübü’nün önemine değinen ve süreç boyunca öğrencilere danışmanlık yapan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Oğuz Babüroğlu da konuşmasında Akbank Düşünce Kulübü’nün içindeki “düşünce” vurgusuna dikkat çekti.

Bu Yılın Jüri Üyeleri

Burcu Civelek Yüce – Akbank

Kayhan Yavaş – Akbank

Murat Göllü – Akbank

Çiğdem İltemir Carino – Akbank

Ali Elaidi – Akbank

Kerem Özdemir – Fortune Türkiye

Selin Kiper – McKinsey

Burcu Kayimtu – TBWAİstanbul

Akbank’ın gençlerle birlikte düşünmek ve Türkiye’nin geleceği için birlikte değer yaratmak amacıyla hayata geçirdiği “Akbank Düşünce Kulübü” genişlemeye devam ediyor. Onuncu yılında da Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden başvuran çok sayıda öğrenci arasından seçilen yeni üyeler ile toplam 170 üyeye ulaşan Akbank Düşünce Kulübü, yaratıcı çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Her yıl belli sayıda öğrencinin katılımıyla sürekli büyüyerek aktivitelerini sürdüren Akbank Düşünce Kulübü, üyelerinin kendilerini geliştireceği uzun soluklu sosyal bir birliktelik için de önemli ve kalıcı bir platform oluşturuyor. Kulübe üyelikte; yenilikçi, yaratıcı, dışa dönük, analitik, sonuç odaklı, iletişimi güçlü, takım çalışmasına yatkın, çok boyutlu düşünebilen 3. sınıf öğrencileri tercih ediliyor. Her yıl birinci olan üyenin Harvard Yaz Okulu ile ödüllendirildiği Akbank Düşünce Kulübü’nde bu yıl ile birlikte toplam 31 öğrenci Harvard’da eğitim almış olacak.

Akbank Düşünce Kulübü, geleceğin yöneticileri olmaya aday üniversite yaşamında başarılı, aynı zamanda sosyal, iletişim gücü kuvvetli gençlerin Akbank ve Akbank yöneticileri ile sürekliliği olan, aidiyet duygusu yüksek, değer yaratan bir kulüp çatısı altında bağ kurmasını sağlamayı hedefliyor. (Fotoğraflı)