Akbank Caz Festivali için geri sayım başladı

Bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Akbank Caz Festivali, ‘Şehrin Caz Hali’ sloganıyla 3 -19 Kasım tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak. Festival kapsamında düzenlenen "Kampüste Caz" etkinliği, 20 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Muğla, İzmir, Eskişehir, Bolu, Adana, Mersin, Kayseri ve Ankara’da gençlerle buluşacak.

Festival’e bu sene katılan isimler arasında; modern cazın baş besteci- piyanistlerinden Abdullah Ibrahim, Güney Afrika’nın ilk siyahi bebop caz grubu The Jazz Epistles ruhunu yeniden dirilten Ekaya ve Güney Afrika’nın başka bir caz ikonu olan trompetçi Hugh Masekela’dan oluşan Abdullah Ibrahim & Ekaya and Hugh Masekela, cazın dünyadaki büyükelçilerinden Vanessa Rubin, şarkıları bugüne dek dijital platformlarda 2,5 milyondan fazla dinlenen Ala.Ni, kendi kuşağının iz bırakmış caz gitaristlerinden Wolfgang Muthspiel, İngiliz yapımcı ve müzisyen Bonobo, enstrümantalist ve besteci kimliğiyle cazın geleceğini şekillendirecek 25 genç isim arasında gösterilen Marius Neset, Kübalı caz piyanisti ve bestecisi Alfredo Rodríguez, Amerikalı davulcu ve yapımcı Mark Guilliana, ve Acid Jazz’ın önemli isimlerinden Red Baraat yer alıyor.

Yenilikçi projeler bölümünde Kenan Doğulu ve Sattas’ı ağırlayacak olan Festival, aralarında Emin Fındıkoğlu, İlhan Erşahin, Baki Duyarlar, Çağıl Kaya, Çağrı Sertel ve Şenay Lambaoğlu’nun da bulunduğu pek çok Türk cazcının yanı sıra Evrencan Gündüz ve Hakan Başar gibi yeni nesil yetenekleri de müzik tutkunlarıyla buluşturacak. Akbank’ın kültür sanat alanında gerçekleştirdiği en önemli projelerden biri olan Akbank Caz Festivali’ni 27 yıldır müzikseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “İstanbul gibi farklı renk ve sesleri uyum içinde barındıran, zengin bir şehre caz müziği çok yakışıyor. Bu yıl ayrıca gençlerimize cazı daha da sevdirmek amacıyla hem İstanbul’da hem de ülkemizin diğer şehirlerinde festival kapsamında bir çok etkinlik düzenleyeceğiz. Ekonomik gelişmeye katkıda bulunurken, yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz kültürsanat projeleriyle sanatı geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Kampüste caz, lisede caz

Akbank Caz Festivali’nin artık bir festival klasiği haline gelen “Kampüste Caz” konser- leri bu yıl da devam ediyor. Festivalin en önemli etkinliklerinden biri olan Kampüste Caz, 20 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında Muğla, İzmir, Eskişehir, Bolu, Adana, Mersin, Kayseri ve Ankara’da vokal, şarkı sözü yazarı ve şair Jehan Barbur ile cazın coşkusunu ve heyecanını üniversiteli gençlerle buluşturacak. Festival’in bir diğer önemli etkinliği olan, gençlere caz müziğini ve enstrümanlarını daha da yakından tanıma fırsatı sunan Liselerde Caz Atölyeleri, bu yıl 8 Kasım, 9 Kasım, 16 Kasım ve 17 Kasım tarihlerinde sekiz ayrı lisede ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. 27. Akbank Caz Festivali konserlerin biletlerini Mobilet’ten alınabilecek.