-AKBANK CAZ FESTİVALİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Akbank 20. Caz Festivali'nin açılışına katıldı. 4. Levent'teki Sabancı Center'da, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Suzan Sabancı Dinçer ve Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt'un ev sahipliğinde gerçekleşen açılış gecesine, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış ile eşi Beyhan Bağış'ın yanı sıra cemiyet ve iş hayatının ünlü simaları katıldı. Festival açılışında, Amerikalı orkestra şefi Count Basie'nin kurduğu, caz sahnesini etkileyen en önemli oluşumlardan biri olarak kabul edilen ve 17 kez Grammy'ye layık görülen ''The Count Basie Orchestra'', özel bir konser verdi. Konser basına kapalı gerçekleştirildi. -FESTİVAL PROGRAMI- Akbank'ın bu yıl 20. yılını kutlayan Caz Festivali, yerli ve yabancı 160 sanatçıyla cazseverleri buluşturacak. Bu yıl 23 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, ''Büyük Orkestraların Egemenliği'' bölümünde The Count Basie Orchestra, The Sun Ra Arkestra ve International Composers Pool Orchestra yer alacak. Festivalin ''Sıradışı Sesler'' bölümünde Diane Schuur ve Türkiye'de ''Beautiful Tango'' parçasıyla tanınan Hindi Zahra ile Paganini Trio, ''Türk Cazının Temsilcileri'' bölümünde İmer Demirer, İlhan Erşahin, Alp Ersönmez, Baki Duyarlar, Önder Focan, Tuluğ Tırpan Trio ve Oğuz Büyükberber müzikseverlerle buluşacak. -20. YILA ÖZEL PROJELER- Festivalin ''20. Yıla Özel Projeler''i arasında Omar Sosa, Okay Temiz, Barbarlar Featuring Craig Harris dikkati çeken isimler olacak. Öte yandan, festivalin 20. yılına özel ''Akbank Caz Retrospektif: 20. Yıl Belgeseli'' ise izleyenleri 20 yıllık geçmişten bugüne bir yolculuğa çıkaracak. Festival, yeni yaşını ayrıca ''20. Yaşında Akbank Caz Festivali Kitabı'' ve festivalin başından bu yana konuk olan birbirinden ünlü sanatçılardan seçmelerin yer aldığı bir albümle kutlayacak. Festivalde konserler dışında ''Ezo Sunal Çocuk Atölyesi'', cazın gelişiminin tartışılacağı ''Europe Jazz Network; Küresel Caz-Lokal Caz'' paneli, Pera Müzesinde 24 Eylül-17 Ekim arasında caz müziğin tınılarının duyulacağı film gösterimi ve ''Cazlı Brunchlar'' gibi etkinlikler de yer alacak. ''Kampüste Caz'' etkinliği ise İstanbul dışında Ankara, Eskişehir, İzmir ve Gaziantep üniversitelerinde gençleri cazla buluşturacak.