Akbank AG 173.5 milyon euro sendikasyon kredisi aldı

İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Akbank\'ın yüzde 100 iştiraki olan Akbank AG, toplam 14 bankanın katılımıyla 173.5 milyon euro 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi aldı.

Akbank’ tan yapılan açıklamaya göre, dış ticaretin finansmanında kullanılacak kredinin sözleşmesi Frankfurt’ta imzalandı.

Akbank AG CEO’su Banu Özcan açıklamasında, “Yeni Club Loan işlemimizin tutarındaki artış, Akbank AG’nin muhabir bankalar arasında sağlam ve yükselen bir itibara sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

İşlemde, Standart Chartered Bank ile UniCredit Bank AG \'Coordinator & Documentary Agent\', First Abu Dhabi Bank PJSC \'Facility Agent\' olarak görev üstlendi.

Standard Chartered Bank ve UniCredit Bank AG dışında diğer MLA\'ler; First Abu Dhabi Bank, Demir Halk Bank (Nederland) N.V ve DenizBank AG olarak sıralanırken diğer katılımcı bankalar ise Aresbank S.A., ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG, Banca Transilvanie, Citibank N.A., DZ Bank AG, HSBC Bank, Misr Bank Europe GMBH ve Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade Filiale Deutschland olarak belirtildi.

Alman Kanunlarına göre kurulan Akbank AG Frankfurt am Main, Almanya’da faaliyet gösteriyor. Alman Bankalar Birliği üyesi olan bankanın, bağımsız derecelendirme kuruluşu Fitch’ten alınmış BB+ notu bulunuyor. (Fotoğraflı)