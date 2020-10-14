Akbank 700 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Akbank uluslararası piyasalardan 367 gün vadeli yaklaşık 700 milyon dolar karşılığı iki dilimli sendikasyon kredisi sağladı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, bir yıl vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+yüzde 2.50 ve Euribor+yüzde 2.25 olarak gerçekleşti ve işleme 19 ülkeden 34 banka katıldı.



Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Covid-19 salgını finansal piyasaları ve ekonomileri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu gelişmeler likiditeye ve döviz kaynağına erişimi de zorlaştırıyor. Böylesi zorlu bir ortamda bankamız bir kez daha sendikasyonunu başarıyla yeniledi. 19 ülkeden 34 bankanın katılımıyla yaklaşık 700 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladık" dedi.

Binbaşgil, "Geçtiğimiz yılın işleminde yer almayan Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 9 yeni banka da bu işleme katıldı. Gerçekleştirdiğimiz bu işlem, Türk bankacılık sektörünün yılın ikinci yarısındaki sendikasyonları için referans oluşturacak bir sendikasyondur. Bu anlamda, Akbank sendikasyon piyasasını tekrar açan banka olmuştur" diye konuştu.

Açıklamaya göre, sözleşmeye eklenen akordeon özelliğiyle birlikte kredi çekiliş tarihine kadar gelebilecek katılımlarla sendikasyon kredi tutarı artabilecek.