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Ekonomi

Akbank 657 milyon dolarlık sendikasyon kredisini yüzde 100'ün üzerinde yeniledi

10 Nisan 2021 12:11

Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile 657 milyon doları üstünde destek kredisi sağladı. 367 gün vadeli olan kredinin maliyeti libor + yüzde 2,50 ve euribor + yüzde 2,25 olarak açıklandı. Sürdürülebilirlik performansı kriteri eklenerek gerçekleştirilen işleme 18 ülkeden 35 banka katıldı.

Kredi işlemiyle ilgili konuşan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Kredimize bankalardan yenileme tutarımızın yaklaşık yüzde 126’sına karşılık gelen 792 milyon dolar tutarında bir talep geldi. Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 675 milyon Dolar’ın üstünde yeniledik. Böylece yenileme oranımız yüzde 107 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın işleminde yer almayan Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 8 yeni banka da bu işleme katıldı" dedi.

 

 

 

 

 

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