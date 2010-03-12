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Kültür-Sanat

Akbank 6. Kısa Film Festivali ödülleri dağıtıldı

Akbank 6. Kısa Film Festivali'nin yarışmalı bölümünün ödülleri sahiplerini buldu.

12 Mart 2010 02:00

T24 - Akbank 6. Kısa Film Festivali'nin yarışmalı bölümünün ödülleri sahiplerini buldu.

''30 Saniye'' sloganıyla 1-11 Mart tarihleri arasında düzenlenen festivalin yarışmalı bölümüne başvuran 241 film arasından ''En İyi Kurmaca Film'' ödülüne, Anıl Dinç'in ''Derin'' adlı filmi değer bulundu.

''En İyi Belgesel'' ödülüne ise Emre Karadaş ve Deniz Oğuzsoy'un ''Duvar'' adlı filmi layık görüldü.

''En İyi Kurmaca Film'' dalında Nazlı Elif Durlu'nun ''Güven Bana'' ve Tolga Karaçelik'in ''Rapunzel'', ''En İyi Belgesel'' dalında da Soner Yıldırım ve Mehtap Köseoğlu'nun ''Dönüş'', Merve Kayan ile Zeynep Dadak'ın ''Bu Sahilde'' adlı filmleri mansiyon aldı.

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