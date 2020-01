Akbank 10. Kısa Film Festivali'nde ön elemeyi geçen filmler belli oldu

Bu yıl 10 – 20 Mart 2014 tarihleri arasında onuncusu gerçekleştirilecek olan Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen “Kısa Film Yarışması” ön eleme sonuçları belli oldu. Festival’in yarışma ve yarışma dışı kategorilerine bu yıl toplam 309 film başvurdu.

Festival’in, Yönetmen Mehmet Güleryüz, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayşegül Selenga Taşkent ve Yönetmen Selim Evci’den oluşan ön eleme jüri kurulunun değerlendirmesi sonucu, yarışmalı bölüme katılan eserler arasından 11 canlandırma film, 15 kurmaca film ve 10 belgesel olmak üzere toplam 36 kısa film izleyicilerle buluşmaya hak kazandı.

Festival’in “En İyi Kurmaca Filmi”ni seçecek jüri üyeleri, Yönetmen Reis Çelik, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Gürgen, Yönetmen İlksen Başarır, Yapımcı Serkan Çakarer ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşuyor.

“En İyi Belgesel Film” kategorisi jürisinde Yönetmen Savaş Güvezne, Belgesel Sinemacı ve Yapım Yönetmeni Nalan Sakızlı, Oyuncu Serkan Ercan, Ressam Su Yücel ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı; “En İyi Canlandırma Film” kategorisi jüri üyeleri arasında ise; Sanatçı Meral Erez, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Güven Çatak, Yönetmen Mehmet Kurtuluş, Tasarımcı Emre Senan ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı yer alıyor.

Ön elemeyi geçen canlandırma filmler

Uyanış - Mervecan Gülcan, Güneş Göçmen

Tornistan - Ayce Kartal

Yalnızlığın Dayanılmaz Ağırlığı - Gözde Sukmenyıldız

Leke - Güven Şahinkanat

Secret Memories - Ersin Kozan

İki Ağaç - Tuğba Özer

Çığlık - Alper Durmaz

Bir Küçücük Çocuktum - Gülçin Balta Tezcan

Çirkin - Perihan Türkdoğan

Kafa - Koray Sevindi

Flower - Serdar Çotuk, Buğra Uğur Sofa

Ön elemeyi geçen kurmaca filmler

Adem Elması - Şebnem Dönmez

Salıncak - Nazan Kesal

Sadece Tek Bir Gün - Tunç Şahin

Tamah - Erhan Yürük

Karpuz Cenneti - Gülistan Acet

Ayaz Vurgunu - Aydın Kapancık

Sevgili Kızkardeşim - Boran Güney

Vicdan - Ali Sina Gürsu, Zeynep Tuvana Bingöl

Pepuk - Özkan Küçük

The Man Behind The Mask - Mustafa Yol

Mod - Deniz Tarsus

Patika - Onur Yağız

Sinek - Mustafa Karadağ

Çok Uzun Bir Hikayenin Tam Ortası - Ertuğ Tüfekçioğlu

Yaşam Merkezi - Ömer Günüvar

Ön elemeyi geçen belgesel filmler

Oturak – Murat Aytaş

Meğer - Uğur Egemen İres

Siyaha Bakmak - Zeynep Altay

Misafir - Haydar Demirtaş

Sınırdakiler - Tuna Kaptan, Felicitas Sonvilla

7 Lira - Ahmet Mert Yavuz

Bosna'da Gönlüm Sonbahar - Onur Kök, Kemal Sevimli

Soyka – Ander - Serhat Altay

Suriye'li Gelinler - Yaşar Oktay

Zarok - Muhammet Beyazdağ