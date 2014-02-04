Akbank 10. Kısa Film Festivali'nde ön elemeyi geçen filmler belli oldu

Bu yıl 10 – 20 Mart 2014 tarihleri arasında onuncusu gerçekleştirilecek olan Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen “Kısa Film Yarışması” ön eleme sonuçları belli oldu. Festival’in yarışma ve yarışma dışı kategorilerine bu yıl toplam 309 film başvurdu.
Festival’in, Yönetmen Mehmet Güleryüz, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayşegül Selenga Taşkent ve Yönetmen Selim Evci’den oluşan ön eleme jüri kurulunun değerlendirmesi sonucu, yarışmalı bölüme katılan eserler arasından 11 canlandırma film, 15 kurmaca film ve 10 belgesel olmak üzere toplam 36 kısa film izleyicilerle buluşmaya hak kazandı.
Festival’in “En İyi Kurmaca Filmi”ni seçecek jüri üyeleri, Yönetmen Reis Çelik, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Gürgen, Yönetmen İlksen Başarır, Yapımcı Serkan Çakarer ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşuyor.
“En İyi Belgesel Film” kategorisi jürisinde Yönetmen Savaş Güvezne, Belgesel Sinemacı ve Yapım Yönetmeni Nalan Sakızlı, Oyuncu Serkan Ercan, Ressam Su Yücel ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı; “En İyi Canlandırma Film” kategorisi jüri üyeleri arasında ise; Sanatçı Meral Erez, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Güven Çatak, Yönetmen Mehmet Kurtuluş, Tasarımcı Emre Senan ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı yer alıyor.
Ön elemeyi geçen canlandırma filmler
Uyanış - Mervecan Gülcan, Güneş Göçmen
Tornistan - Ayce Kartal
Yalnızlığın Dayanılmaz Ağırlığı - Gözde Sukmenyıldız
Leke - Güven Şahinkanat
Secret Memories - Ersin Kozan
İki Ağaç - Tuğba Özer
Çığlık - Alper Durmaz
Bir Küçücük Çocuktum - Gülçin Balta Tezcan
Çirkin - Perihan Türkdoğan
Kafa - Koray Sevindi
Flower - Serdar Çotuk, Buğra Uğur Sofa
Ön elemeyi geçen kurmaca filmler
Adem Elması - Şebnem Dönmez
Salıncak - Nazan Kesal
Sadece Tek Bir Gün - Tunç Şahin
Tamah - Erhan Yürük
Karpuz Cenneti - Gülistan Acet
Ayaz Vurgunu - Aydın Kapancık
Sevgili Kızkardeşim - Boran Güney
Vicdan - Ali Sina Gürsu, Zeynep Tuvana Bingöl
Pepuk - Özkan Küçük
The Man Behind The Mask - Mustafa Yol
Mod - Deniz Tarsus
Patika - Onur Yağız
Sinek - Mustafa Karadağ
Çok Uzun Bir Hikayenin Tam Ortası - Ertuğ Tüfekçioğlu
Yaşam Merkezi - Ömer Günüvar
Ön elemeyi geçen belgesel filmler
Oturak – Murat Aytaş
Meğer - Uğur Egemen İres
Siyaha Bakmak - Zeynep Altay
Misafir - Haydar Demirtaş
Sınırdakiler - Tuna Kaptan, Felicitas Sonvilla
7 Lira - Ahmet Mert Yavuz
Bosna'da Gönlüm Sonbahar - Onur Kök, Kemal Sevimli
Soyka – Ander - Serhat Altay
Suriye'li Gelinler - Yaşar Oktay
Zarok - Muhammet Beyazdağ