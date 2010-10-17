-AKAYDIN: "KUSTURİCA'YI SAVUNMA DURUMUNDA DEĞİLİZ" İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - CHP'nin İstanbul'da düzenlenen Siyasette Başarı Stratejisi Toplantısı'nın birinci günü sona erdi. Swissotel'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantının bugünkü bölümü 12.5 saat sürdü ve saat 22.00'de tamamlandı. Siyasette Başarı Stratejisi Toplantısı'na, Türkiye'nin farklı bölge ve kesimlerinden kanaat önderleri, iş dünyası ve medyadan temsilciler, üniversitelerden akademisyenler, kadın örgütleri ile sivil toplum kesimlerinden yöneticiler katıldı. Toplantının ilk gününde, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, Genel Sayman Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcıları Umut Oran, Gürsel Tekin ve CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Muharrem İnce ve Akif Hamzaçebi de hazır bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunma, sorunları ve çözüm önerilerini paylaşma, CHP'den beklentiler ile CHP'nin Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin görüşlerini, konunun uzmanları ve taraflarıyla değerlendirme amacıyla yapılan toplantı yarın sona erecek. Murat Karayalçın, toplantı çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, toplantının içeriğine dair bir açıklamada bulunmayacağını, çünkü bu yönde bir karar alındığını belirterek, toplantının çok başarılı ve yararlı geçtiğini söylemekle yetindi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın da toplantının içeriğine ilişkin açıklama yapmanın parti etiğine aykırı olduğunu belirtti. Akaydın, Antalya Altın Portakal Film Festivalinde yaşanan olaya ilişkin soru üzerine de şunları söyledi: ''Kusturica'yı son derece iyi ağırladığımıza inanıyorum. Yapılanları da provokatif, siyaseten kışkırtıcı olarak yorumluyorum. Biz Kusturica'yı savunma durumunda değiliz. Geçmişte yaptığı yanlışları varsa bunun sorumluluğu kendisine aittir. Ama kendi ifadesinden anladığım kadarıyla tamamen geçmişte söylediklerinin Fransız basınında çarpıtıldığını, sonra da özür dilendiğini söylüyor. Kendisi özellikle Yugoslavya'nın bölünmesine karşı antiemperyalist bir mücadele verdiği için bazı odakların, gerek Sırp tarafından gerek Bosna tarafından hedefi olduğunu iddia ediyor. Türkiye'ye 2001'den itibaren 2004 ve 2008'de ve en son 3.5 ay önce Bursa Belediyesinin konuğu olarak geldiğinde böyle bir tepkiyle karşılaşmadığı halde neden şimdi böyle bir tepki gösterildiğini anlamadığını söylüyor. Gittiği zaman da son derece uygar açıklamalarda bulunmuş. Basına şöyle bir yanlış yansıma olmuş; ben ona fahri hemşehrilik vaadinde bulunmuşum. Böyle bir vaatte bulunmadım.''