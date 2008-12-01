Akaydın, CHP'den aday olmak için istifa etti

Eski Üniversitelerarası Kurul Başkanı ve eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Akaydın, CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için istifa etti.



Prof. Dr. Mustafa Akaydın, bugün saat 15.50'da öğretim üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akaydın'ın saat 13.30 sıralarında CHP lideri Deniz Baykal ile görüştüğü ve ardından da istifasını yazdığı öğrenildi. Eski Rektör Akaydın, “CHP'den büyükşehir belediye başkan adaylığım gündemde. İstifamı sundum. Aileme danışacağım. Son kararımı ailemle görüşüp biraz düşündükten sonra açıklayacağım” dedi.



Akaydın, Üniversitelerarası Kurul Başkanı olduğu dönemde türbanla mücadele etmiş, geçen Haziran'da yapılan son seçimde en çok oyu almasına rağmen rektörlük makamına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanmamıştı. Gül, ikinci sırada olan Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'yi rektör atamıştı.











