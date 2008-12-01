T24 LogoT24 Logo
Politika

Akaydın, CHP'den aday olmak için istifa etti

Eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Akaydın, CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için istifa etti.

01 Aralık 2008 02:00

Eski Üniversitelerarası Kurul Başkanı ve eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Akaydın, CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için istifa etti.

Prof. Dr. Mustafa Akaydın, bugün saat 15.50'da öğretim üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akaydın'ın saat 13.30 sıralarında CHP lideri Deniz Baykal ile görüştüğü ve ardından da istifasını yazdığı öğrenildi. Eski Rektör Akaydın, “CHP'den büyükşehir belediye başkan adaylığım gündemde. İstifamı sundum. Aileme danışacağım. Son kararımı ailemle görüşüp biraz düşündükten sonra açıklayacağım” dedi.

Akaydın, Üniversitelerarası Kurul Başkanı olduğu dönemde türbanla mücadele etmiş, geçen Haziran'da yapılan son seçimde en çok oyu almasına rağmen rektörlük makamına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanmamıştı. Gül, ikinci sırada olan Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'yi rektör atamıştı.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24