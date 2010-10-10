-AKAYDIN: BU SİYASETİN SANATA MÜDAHALESİDİR ANTALYA (A.A) - 10.10.2010 - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Emir Kusturica'nın 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeliğinden istifa etmesi ve Antalya'dan ayrılma kararını üzüntüyle karşıladığını belirterek, ''Bu, sanata siyasetin müdahalesidir'' dedi. Mustafa Akaydın, Emir Kusturica'ya yönelik eleştiriler ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğul Günay'ın yaklaşımı nedeniyle kendisiyle dün akşam görüşüp üzüntüsünü bildirdiğini söyledi. Akaydın, ''Türkiye adına kendisinden özür diledim. Bu görüşlerin, Antalya halkının duygu ve davranışlarını yansıtmadığını, bu tür davranışları kınadığımı kendisine bildirdim'' dedi. Emir Kusturica'nın savaşta aldığı tavrın kendisini ilgilendirmediğini, bu tavrın Kusturica'yı bağladığını ifade eden Akaydın, ''Beni, Kusturica'nın kültürel ve sanatsal kişiliği ilgilendiriyor'' diye konuştu. Bir çifte standartla karşı karşıya olduklarını ileri süren Akaydın, ''Emir Kusturica'nın, Bursa'da tepki almayıp Antalya'da tepki alması garip. Burada siyasi kışkırtıcılık var'' dedi. Uygarlığın beşiği Antalya'ya bunun yakışmadığını kaydeden Akaydın, şöyle devam etti: ''Maalesef kültürün başında olan Bakana bunu yakıştıramadım. Bu, bir kültürsüzlük göstergesidir. Kültür ve Turizm Bakanına bu yakışmaz. Kültür ve Turizm Bakanının üstünden kültürsüz bir makam tarafından bu hareket teşvik edildi. Bu, sanata siyasetin müdahalesidir. Bu bize yakışmadı. Yapılan iş kültür adına, sanat adına ayıptır. Böyle bir ayıbı kültürden, sanattan sorumlu kişilerin yaşatması daha da ayıptır. Bu festival Antalya'ya, Antalya halkına mal olmuş etkinliktir. Dünyada bunu yapanlar, kendi ayıbıyla tarihe geçmiştir, Kültür ve Turizm Bakanı da kendi ayıbıyla tarihe geçmiştir.'' Kusturica'nın, aldığı kararla Antalya'yı protesto etmediğini dile getiren Akaydın, sanatçının kaldığı Hillside Otel'e gidip kendisini ikna etmeye çalışacağını ifade etti.