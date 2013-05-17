Akat: 1999-2004 yıllarındaki siyaseten çözüm arayışımız olmadı

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat, "PKK'lıların geri çekilmesi tek başına çözüm demek değildir. Silahın yöntem dışına çıkarılması, tek başına çözüm değildir. Çünkü biz 1999 -2004 arsında da böyle bir süreç yaşadık, bir dönem eylemsizlik oldu. Devlet operasyon yapmadı, ama biz yerine bir şey koymadık. Siyaseten çözüm arayışımız olmadı. 1999- 2004 sürecinden bizlerde sonuç çıkardık. Bugün Türkiye'de çok ama çok acil bir demokrasi paketine ihtiyaç vardır" dedi.

Doğan Haber ajansı'ndan Ebubekir Karatoprak'ın haberine göre, PKK'lıların geri çekilme sürecini izlemek üzere BDP'li ve Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) üyesi kadınların Cudi Dağı ile Bestler Dereler bölgesinin kesiştiği Balveren Beldesi'nin dağlık alanında kurduğu çadırda konuşan Akat, kadınların 4 gündür Şırnak, Tunceli ve Hakkari'de süreci izlemek için çadır kurduğunu belirten Akat, ancak bunun yeterince basında yer almadığını belirterek, bu yüzden ulusal yayın yapan gazete ve televizyonlara tepki gösterdi.

'Çekilme ve çözüm için hükümetin iradesine ihtiyaç var'

Çekilme ve çözüm ile ilgili hükümet iradesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Akat, "PKK'lıların geri çekilmesi, parlamento bünyesinde bir komisyon kurulması, Akil İnsanların Türkiye'nin dört bir tarafında gezmesi çok önemlidir. Ama bu komisyonların hazırlayacağı rapora cevap verecek bir hükümet iradesine ihtiyaç vardır" diye konuştu.

Kürt sorunun çözülmesinden sonra Türkiye'nin Ortadoğu'da nasıl bir siyasi aktör olabileceğinin farkında olduğuna işaret eden Akat, şöyle konuştu:

"Az önce söylediğim tüm bu sorunları çözmüş ve bunu başarmış bir Türkiye'nin Ortadoğu'da nasıl bir siyasi aktör olabileceğinin farkındayız. Kürt halkının, bu gün vermiş olduğu demokratikleşme mücadelesi, özgürlük mücadelesi; esasında Türkiye'nin Ortadoğu'daki rolünü oynayabilme fırsatını da vermektedir. Bizim ne kadar özgürlük talebimiz karşılık bulursa, Türkiye o kadar demokratikleşecektir, Türkiye Ortadoğu'da bir siyasi, askeri ve sosyal güç olacaktır. Ülkeyi yönetenler bu güne kadar bunun farkında olmadı, belki bu gün de kendi istekleri ile bu sürecin içinde değiller. Çünkü 2011 itibarı ile Kuzey Afrika'da başlayıp Ortadoğu'da devam eden, bugün Suriye gerçeğini gözlemlediğimiz süreç, devam ediyor."

Akat, süreci sonuna kadar izleyeceklerini belirterek, her yerde Abdullah Öcalan'ın sağlığı, güvenliği ve özgürlüğü ile ilgili koşullarının sağlanması adına seslerini yükselteceklerini söyledi. Akat, Öcalan ile yaptıkları görüşmede, "Bu süreç kimsenin kaybetmeyeceği bir süreç olacak" dediğini hatırlatarak, kadınların her alanda sesini yükseltmesini istediğini aktardı.