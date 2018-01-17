Akasya fidanlarına zarar veren hayvanların sahiplerine ceza

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'a bağlı Ellibaş köyünde, Orman Bölge Müdürlüğü\'nün ağaçlandırma sahasına diktiği akasya fidanlarına zarar veren büyükbaş hayvanların sahibi olan 18 kişi hakkında dava açıldı. 18 kişiye toplam 227 bin TL\'lik haciz gelirken, mallarına el konuldu.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü\'nün sorumluluk alanındaki 190 dönümlük Karaevli mevkiindeki ağaçlandırma sahasına 8 bin adet akasya fidanı dikildi. 2002 yılında Ellibaş köyünde bulanan 18 vatandaşa ait büyükbaş hayvanlar ağaçlandırma sahasına girerek akasya fidanlarına zarar verdi. Çaycuma Orman İşletme Şefliği\'ne bağlı orman muhafaza memurları, büyükbaş hayvanların kulak küpesi numaralarını aldı. 21 Aralık 2004 yılında Orman Genel Müdürlüğü, Ellibaş köyündeki 18 kişiye büyükbaş hayvanlarının ağaçlandırma sahasındaki 8 bin adet akasya fidanına zarar verdiği gerekçesiyle Orman Kanunu\'nun 95. maddesine istinaden Çaycuma Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde dava açtı. 2016 yılında dava sonuçlanarak, 18 kişiye toplamda 80 bin 650 TL\'lik ceza geldi. Köylüler karara itiraz ederken, Orman Genel Müdürlüğü davayı kazandı. Geçen süreçte 8 kişiye yasal faizleriyle birlikte toplamda 227 bin 326 TL\'lik haciz geldi. Bazı köylülerin maaşından kesinti yapılırken, arsa ve mallarına da el konuldu.

Ceza alan 18 kişi içinde bulunan 63 yaşındaki Rafet Karakabak, \"2002 yılında bu ağaçlandırma sahasının telleri kopuktu. Bizim de hayvanlarımız buraya girmiş dediler. Ve ormancılar bizim hayvanların kulak küpelerini almış, sonrasında bize 2004 yılında dava açıldı. Ve şimdi geldiğimiz noktada 18 kişiye haciz geldi. Her şeyimize el konuldu. Bazı arkadaşlarımızın maaşlarından bile kesinti yapıldı. Biz bu parayı nasıl ödeyeceğiz. Zaten emekli insanız. Devletimizden, cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan, orman bakanımızdan yardım bekliyoruz\" dedi.

Haciz gelen 55 yaşındaki Şeref Ölçek ise, \"Kasım ayında bize haciz geldi. 2002 yılında olan bir olay bizim başımıza dert açtı. Benim maaşıma, traktöre, arsalarıma hep haciz geldi. Artık gece uykusu uyuyamaz hale geldik. Yalvarıyorum, bizim bunu ödeyecek gücümüz yok, yardım bekliyoruz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI