"Akaryakıtta KDV kaldırılmalı, eşel mobil sistemi geri getirilmeli"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, araç yakıtlarına gelen zamların şoför esnafını yolcusunu taşıyamaz hale getirdiğini belirterek, “Şoför esnafımızın refah seviyesini yükseltmek, emeklerinin karşılığını almasını sağlamak için akaryakıtta KDV'nin kaldırılması ve eşel mobil sisteminin tekrar uygulanması gerekiyor” dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 2021 yılı şubat ayında 6,59 Türk lirası civarında olan motorinin litre fiyatına 2022 şubat ayına kadar yüzde 134 zam gelerek 15,5 lira seviyesine çıktığına işaret etti. Şoför esnafının bu fiyatlarla ayakta kalabilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Apaydın, çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaştı.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın şunları söyledi:

"Esnaf çalışamaz hale gelmiştir"

Son 1 yıl içinde akaryakıta yüzde 100'ün üzerinde gelen zamlar taşıma sektörünü zor duruma sokmuştur. Gerek şehirler arası yük ve yolcu taşıyanlar gerekse şehir içinde yük ve yolcu taşıyan, dolmuşçuluk yapan esnaf çalışamaz hale gelmiştir. Özellikle taşımalı eğitim için ihaleye katılan esnafımız yolcusunu ve öğrencisini taşıyamaz hale gelmiştir. İhaleyi aldıklarında 6,5 TL olan akaryakıt bugün 15,5 TL seviyesindir. Sigorta gibi girdiler de yüzde 100’ün üzerinde artmıştır.

"Özel hak otobüslerine verilen ücretsiz taşıma fiyatları 2018'den beri güncellenmedi"

2018'de özel halk otobüslerine verilen ücretsiz taşıma fiyatları bugün komik seviyededir. O zaman Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ücretsiz binişler için özel halk otobüslerine Ankara ve İstanbul’da araç başı 1330 Türk lirası, diğer büyükşehirlerde 1000 TL, büyükşehir olmayan illere 800 TL vermekteydi bu halen devam ediyor. Aradan geçen geçen zamanda otobüslerimize hiç zam yapılmamış ve mağduriyetleri giderilmemiştir. Oysa akaryakıta 1 yıl içerisinde yüzde 134 zam geldi. Sosyal devlet ilkesi gereğince yaşlı insanlarımıza hizmet etmek istiyoruz. Devlet bu hizmetin karşılığını bir nebze de olsa verirse biz bu hizmeti daha şevk ile ifa etmiş oluruz.

"Dolmuşlar ve taksiler belediyelerden gerekli zammı alamıyor"

Şehir içinde çalışan dolmuşlar, taksiler belediyelerden gerekli zammı alamamakta ve zorlanmaktadırlar. Özellikle Güney Doğu ve Doğu Anadolu'daki çalışan araçlarımız, minibüslerimiz, taksilerimiz bu mağduriyeti yıllardır yaşıyor.

"Anayasa'ya göre devlet esnafı koruyucu tedbirler almalıdır"

Anayasa’nın 173’üncü maddesinde belirtildiği gibi devlet, esnaf ve sanatkarı korur ve kollayıcı tedbirler alır. Bu ilke çerçevesinde bizim bu haklarımızı almamız lazım. Özellikle taşımalı eğitimde hizmet durma noktasına gelmiştir. 400 TL akaryakıt yakan bir aracın hak ettiği 300 TL’dir. Biz kar etmeyi beklerken cebimizden de zarar etmekteyiz.

"Eşel mobil sistemi kullanılmalı ve akaryakıtta KDV kaldırılmalı"

Bakanlar Kurulu’ndan geçtiği halede ücret farkları da verilmemiştir. Bu farkların verilmesini talep ediyoruz. Eşel mobil sisteminin kullanılmasını ve akaryakıtta KDV’nin kaldırılmasını bekliyoruz. Eğer nakliyeci taşıdığı yolcuyu ve malı ucuza getirirse marketlerde ve pazarlarda aradığımız ürünü bulacağız ve daha ucuza yemiş olacağız. Nakliye ucuz olursa bütün ürünler ucuza alınabilir ama bu mazot farklarından dolayı maliyetimiz çok yüksek.” (ANKA)