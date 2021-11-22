Akaryakıttan alınmayan ÖTV'nin gelecek yıl 69 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor

Benzin, motorin ve otogaz LPG’de tüketiciye yansıyan fiyatları kontrol etmek amacıyla, fiyat yükseliş ve düşüşlerinde otomatik olarak değiştirilen ÖTV, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle sıfıra kadar çekildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ekim ayı başında yaptığı bir açıklamada, alınmayan ÖTV’nin tutarının 52 milyar TL’ye ulaştığını açıklamıştı.

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan fiili iç pazar satışlarının tahmin için kullanıldığı ve 2022’de de tüketimin aynı kaldığı varsayımı altında, alınmayan ÖTV’nin en az 69 milyar TL’lik bir tutara ulaşacağı hesaplandı. Ekonominin normal seyrini sürdürmesi halinde dahi bu tutarın aşılacağı kesin olmakla birlikte, olabilecek en az seviyenin dahi ciddi miktarda bir vergi kaybına yol açacağı ortaya çıktı.

"Bütçe tasarrufuyla kısır döngü kırılmalı"

Gelir İdaresi Strateji Geliştirme Daire eski Başkanı, Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ. kurucu ortağı Nazmi Karyağdı, bu tür açıkların borçlanmayla ya da kamu hizmeti-diğer vergilerdeki artışla karşılandığını hatırlatarak, bütçe tasarrufuyla kısır döngünün kırılması gerektiğini savundu.

Karyağdı, “Tahsilinden vazgeçilen yaklaşık 69 milyar TL’lik ÖTV için 2022 bütçesinde tasarrufa gidilmesi yerinde olacak. Eğer harcamalarda bir kısıntı olmazsa, vatandaştan alınmayan ÖTV, borçlanma ile karşılanacak. Borç için bütçeden ödenecek ekstra faiz de yine sonuçta vatandaştan alınacak. Ya da alınmayan ÖTV, diğer vergilerde yapılacak artışlarla veya kamunun sunduğu mal ve hizmetlere yapılacak zamlarla karşılanacak. İki kötü arasında (enflasyon veya bütçe açığı) bir seçim yapmak yerine; bütçede tasarruf alanları yaratarak bu kısırdöngüyü kırmanın en uygun seçenek olduğunu düşünüyorum” dedi.