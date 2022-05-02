Akaryakıtta yeni oyun; yasal ve kaçak yakıtı tek pompada satmışlar

Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Akaryakıt Özel Ekibi tarafından yapılan denetlemeler sonucunda bazı akaryakıt istasyonlarında, yakıt pompalarında istendiğinde kaçak istendiğinde ise yasal yakıt doldurulmasını sağlayan düzenek tespit edildi.

13 akaryakıt şirketinin bünyesinde faaliyet gösteren 33 bayi ile söz konusu firmalarla bağlantılı 23 23 akaryakıt bayisinin, faturalı yasal akaryakıtın faturasının komisyon karşılığı piyasaya sürülmesi, akaryakıtın ise faturasız satılması, kayıt dışı faturasız temin edilen akaryakıtın sevk ve satışına yasal görünüm kazandırmak amacıyla sahte belge düzenlenmesi şeklinde usulsüz faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bu firmaların tamamı hakkında vergi incelenmesi başlatıldı ve 13 bayinin lisans kapsamındaki faaliyetleri sonlandırıldı.

Yazar kasa devre dışı

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre yapılan incelemeler sonucu, bir akaryakıt dağıtım şirketinin 200 milyon lira tutarında sahte belge kullandığı ve yaklaşık 80 milyon lira kamu zararına sebep olduğu yönünde yapılan tespitler de gereği yapılmak üzere VDK’ye gönderildi. Bayi denetimleri kapsamında, faaliyetleri riskli olarak değerlendirilen 7 ilde faaliyet gösteren 34 akaryakıt istasyonuna yönelik farklı tarihlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 15 istasyonda pompa, yazarkasa ve otomasyon sistemlerinin devre dışı bırakılarak kayıt dışı akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek bulundu.

Uzaktan kumandalı kontrol

Vergi Usul Kanunu’na aykırı işlem yürüttükleri tespit edilen istasyonlarda ortaya çıkarılan düzeneklerin gizli anahtar veya kumandalı sistemlerle kontrol edilerek, istenildiğinde kayıt dışı akaryakıtın, istenildiğinde ise yasal akaryakıtın satış tabancalarına sevk edilecek şekilde çalıştırıldığı belirlendi.

Ayrıca bu istasyonlardan birinde konektör ve uzaktan kumanda düzeneğiyle kontrol edilen sistem sayesinde istenildiğinde kaçak elektrik, istenildiğinde ise yasal elektrik tüketildiği saptandı.

3,3 milyon liralık kamu zararı engellendi

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda 4 bayinin yurt dışı ve başka illerde kaydı bulunan araçların plakalarına 1 ayda 1,1 milyon liralık akaryakıt fişi kestiği kestiği ortaya çıktı.

Lisanssız faaliyetle mücadele kapsamında da Adana’da bulunan bir geri dönüşüm tesisince kendi faaliyet alanıyla ilgili olarak kullanılmak üzere bayilerden dökme ürün olarak toptan temin edilen akaryakıtın, üzerinde numaratör ve satış tabancası bulunan bir adet tank kullanılarak Petro Piyasası Kanunu’na aykırı olarak piyasaya fişsiz-kayıt dışı satıldığı belirlendi

Ekibin çalışmalarıyla son 3 ayda engellenen kamu zararı tutarı 3,3 milyar lirayı buldu.