Akaryakıtta yeni bir dönem başlıyor

Ocak 2013 tarihinden itibaren benzin türlerine yerli tarım ürünlerinden etanol harmanlanması uygulaması resmen başlayacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliği çerçevesinde, rafinerici lisansı sahipleri tarafından kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türleri ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından bayilerine bir takvim yılı içerisinde teslim edilen benzin türlerinin toplamının, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren en az yüzde 2’si, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren de yüzde 3’ü oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol içermesi zorunluluğu getirilmişti.



AB biyoyakıt politikasına uygun



Bu uygulama ile AB biyoyakıt politikalarına ve hedeflerine uygun bir adım daha atıldı.

AB’nin 2009 yılında yürürlüğe giren 2009/28/AT sayılı yönergesi ile 2020 yılı hedefleri belirlenerek, ulaştırma sektöründe kullanılan enerjinin en az yüzde 10’unun ve tüketilen tüm enerjinin de en az yüzde 20’sinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji ile karşılanması öngörülmüştü. Bu gün birçok Avrupa ülkesinde biyoyakıt harmanlama zorunluluğu bulunuyor.



Enerjide dışa bağımlılık azalacak



Öte yandan, Türkiye petrol ihtiyacının çok büyük bir kısmının ithalat yoluyla karşılandığı dikkate alındığında, yerli tarım ürünlerinden elde edilecek biyoyakıtlar (etanol ve biodizel) enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ve enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak.

Enerji ve tarım uzmanları, yerli tarım ürünlerinden biyoyakıt üretiminin teşvik edilmesiyle belirli tarım ürünlerine olan talebin artacağını ve tarım sektörü için ek gelir ve istihdam imkanı oluşabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, atıl tarım alanlarının kullanılabileceğini, bunun yanı sıra, çevreye de olumlu katkılarının olacağını da ifade ediyor.



Ne kadar hammadeye ihtiyaç var?



Benzinde yüzde 2’lik bir harmanlama yapılmasının zorunlu hale gelmesi ile 2011 yılı benzin türleri tüketimi dikkate alındığında yaklaşık 52 bin metreküp etanol ihtiyacı ortaya çıkacak, 611 bin 154 ton şeker pancarı veya 144 bin 301 ton mısır üretimine ihtiyaç duyulması bekleniyor.

Enerji uzmanları, benzin ve motorinin ham petrolün rafine edilmesiyle elde edildiğini, Türkiye’nin ham petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 90’lık kısmının ithalat yoluyla karşılandığına işaret ederek, ”Bu kapsamda getirilen yükümlülükler çerçevesinde benzin türlerine yüzde 2’lik yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol harmanlanmasının cari açığın azaltılmasına yaklaşık 40 milyon dolarlık bir katkı sağlayacağını” belirtiyor.