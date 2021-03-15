Akaryakıtta vergi kaçıran şirket kapatılacak

Akaryakıt sektöründe fatura oyunu ile vergi kaçırmaya son veren yasal düzenleme geliyor. Sahte fatura düzenleyip pompadan silenler, yazılımla vergi kaçıranlara yönelik, kapatmaya kadar giden ağır cezalar gelecek.

Yeni düzenleme ile daha önce kaçak akaryakıt ile mücadele kapsamında çıkarılan yasayı arkadan dolananlar yeni düzenleme ile sahte akaryakıt kaçakçılığı yapmış sayılacak. Bunu yapanlara ağır cezalar ve yaptırımlar getirilecek.

Sabah gazetesinin haberine göre; 2013'te yapılan düzenleme ile hem vergi kaçakçılığının önlenmesi hem de kaçak akaryakıt kullanımının kontrol edilebilmesi amacıyla tüm akaryakıt istasyonlarına araç plakalarının ve alınan akaryakıt miktarının kaydedilmesine yarayan cihazlar kuruldu. Böylece Türkiye'de yıllık 2.5 milyar dolarlık vergi kaybının önlenmesi sağlandı.

Akaryakıt kaçakçılarının bu kez dolambaçlı bir yönteme başvurarak sahte fatura üzerinden vergi kaçırdığı tespit edildi. Bunun için de yeni düzenleme için harekete geçildi.

EPDK'dan düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da akaryakıtta milyonlarca liralık vergi kaybına yol açan, bazı dağıtım şirketleri arasında sözde ürün ticareti üzerinden yapılan fatura oyununa neşter atmıştı. Düzenlemeyle motorin ve benzin bayilerine satamayan dağıtıcıların, dağıtıcılar arası ticarette de satıcı olamayacağı belirtildi.

EPDK'nın düzenlemesinde bu ticaretin, lisanslı bir depo ya da tesis üzerinden yapılması öngörülüyor. Böylece, ticarete konu olduğu iddia edilen ürün giriş ve çıkışı takip edilip, dağıtıcıların, sözde ürün alışverişi yapmış gibi fatura kesmesi ve bu faturanın ticareti engelleniyor. Yeni yasa hazırlığı ise EPDK'nın bu düzenlemesinin kapsamını ve caydırıcılığını artırıyor.