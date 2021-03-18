Akaryakıtta tavan fiyat yargıya taşınıyor

Gizli zam yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıta tavan fiyat getirdi. İki aylığına alınan tavan fiyat kararı, fiyatları 17-20 kuruş düşürecek. Sektör ise karara tepki gösterdi. EPDK’nın sektöre yönelik “haksız itham”larda bulunduğunu savunan akaryakıt dağıtıcıları, tavan fiyat kararını yargıya taşıyor.

Geçen günlerde bazı dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyatlarında gizli kâr artışı yaptığı gerekçesiyle inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bu konuda somut bir adım attı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dün yaptığı olağanüstü toplantıda tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan kâr oyunlarının tekrarlanmaması amacıyla “tavan fiyat” uygulanmasına geçilmesini kararlaştırdı. Kurul kararı çerçevesinde Türkiye’nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirleniyor.

Buna göre benzinde tavan fiyat Ankara’da 7.13 TL, İstanbul Anadolu Yakası’nda 7.08 TL, İstanbul Avrupa Yakası’nda 7.07 TL, İzmir’de 7.16 TL olarak belirlendi. Motorinde ise bu fiyatlar sırasıyla 6.49 TL, 6.44 TL, 6.43 TL ve 6.52 TL şeklinde uygulanacak.

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Dünya gazetesinin haberine göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt fiyatlarına tavan getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada “EPDK kararıyla ilgili ilk işimiz mahkemeye gitmek olacak. Müdahale edilen rakam bayi kârı, zaten üst sınır vardı” dedi.

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri işveren Sendikası TABGİS, akaryakıtta tavan uygulamasına tepki gösterdi. TABGİS’ten yapılan “Haksız ithamları reddeddiyoruz” başlıklı açıklamada, “EPDK tarafından akaryakıt sektöründe dördüncü kez alınan tavan fiyat kararını ve kararın kamuoyuna açıklanan gerekçelerini namuslu, dürüst ve yaptığı işe hiçbir leke bulaştırmamış bayilerin temsilcisi olarak büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz” ifadesi yer aldı.