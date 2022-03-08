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Medya

Akaryakıtta peş peşe zamlar sürerken A Haber, “Almanya'da akaryakıt fiyatları rekor kırdı!” başlıklı haber yayımladı

08 Mart 2022 12:41

Türkiye’de 10 gün içerisinde akaryakıta dördüncü kez zam geldi. Zamlar nedeniyle vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluşturdu.

A Haber, dün “Almanya'da akaryakıt fiyatları rekor kırdı! Tüm zamanların zirvesinde” başlıklı haber yayımladı.

Küresel krizin ardından Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını derinden etkiledi. Brent petrolün varil fiyatındaki artış Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede peş peşe zam olmasına neden oldu. Almanya'da akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.” denildi. Haberde Türkiye’deki akaryakıt zamlarına ise değinilmedi.

 

 

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