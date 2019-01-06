Akaryakıtçılar kredi kartından komisyon almayı düşünüyor

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkan Zafer Güler, akaryakıt bayilerinin bankalara yüzde 2,5 kredi kartı komisyonu ödediğini belirterek, “Kredi kartı komisyonlarının aşağıya inmesi ve faizlerin düşmesi lazım. Yoksa kredi kartlarından komisyon almayı düşünüyoruz” dedi. Güler, motorin ve benzinin şu anda 5 liranın altında olması gerektiğini de belirtti.

PÜİS Samsun Şube Başkan Zafer Güler, akaryakıt piyasasının 2018 yılındaki durumu ve 2019 yılındaki beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasına rağmen kar marjlarının düşük olduğunu ifade eden Güler, vatandaşların genellikle 50 liralık akaryakıt almayı tercih ettiklerini, depo fulleme olayının artık tarih olduğunu ifade etti.

Kar marjlarından kesilen kredi kartı komisyonlarının kaldırılması gerektiğini vurgulayan Zafer Güler, “2018 yılının akaryakıt açısından iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Kredi kart komisyonlarının yükselmesinden dolayı bayi kar marjlarında düşüşler oldu. Asgari ücretin yükselmesi ve diğer giderlerin artmasıyla bayiler zor durumda kaldı. Normalde yüzde 4,5 kar marjıyla çalışan bayilerin yüzde 2,5 kredi kartı komisyonu vermesi, altından kalkabileceği bir durum değil. Yani 100 liralık benzini kredi kartından çektiğinizde biz bundan 97,5 lira alıyoruz. 2,5 lira kendi karımızdan gidiyor" dedi.

Güler, şunları ifade etti:

"Şu anda bizim karlarımız dövize ya da TL’ye göre artıp-inmiyor. Her litrede 25 kuruş kar ediyoruz. Giderlerimize baktığımızda ise devamlı artan giderlerimiz var. Kar marjlarımız belirli bir seviyeye getirilmezse sektörde el değiştirmeler ve kapatmalar devam eder. Samsun’da 2018 yılında bu nedenle 15-20 akaryakıt istasyonu kapandı ya da el değiştirmek zorunda kaldı."