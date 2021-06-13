Akaryakıta zam sinyali

Akaryakıtta kısa süre önce yapılan ÖTV zammının iktidara yeterli gelmediğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, asıl zammın önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

BirGün’de yer alan habere göre, Akın, 2021’in ilk dört ayında bütçede yer alan akaryakıttan elde edilen ÖTV gelirlerinin gerçekleşme oranının yüzde 59 oranında olduğunu belirtti. Akın, “Son 7 yılda akaryakıttan alınan ÖTV gelirlerinde hedeflerin gerçekleşme oranı yüzde 97. Buna göre iktidar akaryakıtta ÖTV’ye ya yeni zam yapacak ya da hedefe ulaşamayacak” değerlendirmesinde bulundu.

ÖTV zammının başta ulaşım ve nakliye sektörü olmak üzere birçok alanda maliyetleri artıracağı için kısa sürede bütün sektörlerde yeni zamları tetikleyeceğini ifade eden Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Akın, “ÖTV’de domino etkisi olacak. Üstelik büyük bir zam için de ‘bütçe hedefi’ zaten bulunuyor” dedi.

Bütçe hedefleri ve ÖTV oranlarına ilişkin bir çalışmaya imza atan Akın, “Resmi verilere göre, vergi gelirleri içerisindeki akaryakıt ÖTV oranı 2017’de yüzde 12,3, 2018’de yüzde 8,9, 2019’da yüzde 9,1 ve 2020 yılında ise yüzde 8,3 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 2021 yılının ilk dört ayında vergi gelirlerindeki payı ilk defa yüzde 5’in altına inmiştir. Yıllar itibarıyla yaşanan düşüşün gerekçesi eşel mobil sistemi olurken bu durum 2021 yılındaki düşüşün tek başına gerekçesini oluşturmamaktadır” yprumunu yaptı.

Akın şu ifadeleri kullandı:

“Yılın ilk 4 ayında 14,9 milyar akaryakıttan ÖTV tahsilatı yapan iktidarın bütçeye koyduğu hedefi tutturabilmesi için 8 ayda 60 milyar lira daha tahsil etmesi gerekmektedir. 2021 yılının ilk 4 ayında ortalama her ay 3,75 milyar lira olan akaryakıttan alınan ÖTV gelirinin belirlenen hedefe ulaşabilmesi için kalan 8 ayda ortalama her ay için 7,5 milyar liraya çıkarılması gerekmektedir. 20 Mayıs 2021 tarihinde yapılan ÖTV zammı tek başına söz konusu hedefin yakalanması için yeterli olmayacaktır. İktidarın yıl içerisinde bütçedeki hedefleri ulaşması için ya yeni akaryakıt ÖTV zammı yapması ya da düşen mevcut tüketimi 2 katı oranında arttırması gerekmektedir.”