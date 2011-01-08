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Yaşam

AKARYAKIT ZAMMINI PROTESTO İÇİN ARABAYI ATA BAĞLAYARAK ÇEKTİLER ANKARA (A.A)

08 Ocak 2011 17:04

-AKARYAKIT ZAMMINI PROTESTO İÇİN ARABAYI ATA BAĞLAYARAK ÇEKTİLER ANKARA (A.A) - 08.01.2011 - Akaryakıta yapılan zamları protesto eden Dünya Demokrasi Hareketi (DDH) üyeleri, tepkilerini bir arabayı ata bağlayıp, çektirerek gösterdiler. Sıhhiye'deki Abdi İpekçi Parkı'nda bir araya gelen DDH üyeleri, parka, camında ''Yeryüzünün samanla çalışan ilk arabası'' yazısı bulunan ve kaplumbağa tabir edilen Volkswagen marka otomobil ve bir at getirdi. Vatandaşların da yoğun ilgisini çeken eylemde, protestocular ''TBMM'de 'Benzin Fiyatları Araştırma Komisyonu' kurulsun'' yazılı pankart açıp, ''Artık benzin alamıyorum, lütfen samana zam yapmayın'' yazılı döviz ve konuyla ilgili karikatürler taşıdı. Benzin fiyatlarının artması yüzünden akaryakıt sorununa atlı araba icat ederek çözüm bulan vatandaşın canlandırıldığı gösterinin ardından DDH Genel Başkanı Bayram Zilan, atlı arabanın açılış kurdelesini kesti. Saman verilen at daha sonra parkın içinde arabayı bir süre çekti. DDH Genel Sekreteri Tahsin Topçu da eylemin sonunda yaptığı açıklamada Türkiye'de ''son zamanlarda değil, her zaman yaşanan'' akaryakıt zamlarına dikkati çekmek ve bu gidişe ''dur'' demek için toplandıklarını söyledi. Topçu, bugün itibariyle bir litre benzin fiyatının İtalya'da 2.44, Avusturya'da 2.35, Fransa'da 2.60, Asya ülkelerinden Çin'de 0.89, Libya ve İran'da 0.16 Türk Lirası iken, Türkiye'de 3.90 lira olduğunu anlattı. Mevcut durumda her 100 TL'lik akaryakıtın 33 lirasının Hazineye, 25 lirasının TÜPRAŞ'a, 4.5 lirasının dağıtım şirketlerine ve 4.5 lirasının da bayilere gittiğini ifade eden Topçu, ''Burada akaryakıt fiyatlarının azalması için görünen tek çözüm kaynağı, bu oranları belirleyen mercilerin TBMM'de bir araştırma komisyonu kurmaları ve vergi oranlarını aşağı çekmeleridir'' dedi.

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