-AKARYAKIT ZAMMINA KLAKSONLU PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Tüketicileri Koruma Derneği (TÜKODER) üyeleri, akaryakıta yapılan zamları protesto etti. Galatasaray Lisesi önünde toplanan grup adına açıklama yapan TÜKODER Genel Başkanı Şükran Eroğlu, benzinin fiyatının yıllardır otomatik artışlarla 4 lirayı aştığını belirterek, benzin fiyatlarının, tüketicilerin büyük çoğunluğunun aracını kullanmama noktasına getirdiğini, özellikle benzine yapılan zamların İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da yer alan ''Seyahat hak ve özgürlükleri''ni kısıtlandığını savundu. Türkiye'de, dünyanın en pahalı akaryakıtının kullanıldığını ve en yüksek vergilerin ödendiğini ifade eden Eroğlu, bu konunun sivil toplum kuruluşlarınca dillendirilmesine rağmen duyarsız kalındığını söyledi. AK Parti hükümetinin akaryakıt fiyatlarını 1,55 TL'ye devraldığını ancak şu anki kurşunsuz benzin fiyatının 4 TL'yi aştığını ifade eden Eroğlu, yüksek vergi ve kar marjından AK Parti hükümetinin sorumlu olduğunu savundu. Bir litre benzinden 2,5 TL vergi alındığını ileri süren Eroğlu, ''Ülkemizde 15 milyon araç bulunmaktadır. Bu sayı göz önüne alındığında, araç sahibi tüketicilerin 50 litrelik birer depo benzine karşılık ödediği vergi 1 milyar 875 milyon TL iken, 2009 yılında ödenmesi gereken kurumlar vergisi toplamı 1 milyar 96 milyon 239 bin TL olarak açıklanmıştır. Yani tüketicilerin birer depo akaryakıt için ödediği vergi, kurumların ödediği vergi ile başa baştır'' dedi. Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı Memduh Çırak da taksici esnafın kontak kapatma eylemi yaptığını hatırlatarak, akaryakıta yapılan zamların geri alınmasını istedi. Ellerinde çeşitli sloganlar yazılı dövizler bulunan grup, bildiri dağıtarak, Taksim Meydanı'na kadar yürüdü. Eyleme, taksiciler de klakson çalarak destek verdi.