-AKARYAKIT ZAMMINA ''KLAKSONLU'' PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) ve Birleşik Taksiciler Derneği üyesi bir grup, araçlarıyla konvoy oluşturarak akaryakıt zamlarını protesto etti. ''Pompa cebimizden çekiyor'' yazısı bulunan araçlarla Mecidiyeköy'den yola çıkan göstericiler, klakson çalarak konvoy halinde Taksim Meydanı'na geldi. Burada grup adına açıklama yapan TÜKODER Başkanı Şükran Eroğlu, ''15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü'' dolayısıyla gün boyunca Taksim'de zamları protesto ettiklerini söyledi. Dünyanın en pahalı benzininin Türkiye'de kullanıldığını ifade eden Eroğlu, zamların sürekli hale geldiğini kaydetti. Eroğlu, akaryakıt fiyatlarındaki vergilere işaret ederek ''Şu anda kurşunsuz benzinde yüzde 67, motorinde yüzde 58, otogazda yüzde 79, telekomünikasyonda yüzde 56, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 78 dolaylı vergi ödüyoruz. Tüketiciler, örgütlenilmedikçe zamlar durmayacak. Örgütlenmek üzere hepinizi derneğe çağırıyorum'' dedi. Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı Memduh Çırak da dertlerinin sadece korsan taksicilik olmadığını, aynı zamanda akaryakıt zamlarının da kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi. Oyun havası eşliğinde bir süre oynayan gruptakiler daha sonra dağıldı.