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Akaryakıt zammı otomobilden indirip eşeğe bindirdi

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da oturan işçi Balı Hava (26), akaryakıta yapılan zammın ardından işe giderken otomobil yerine 'Karlos' adını verdiği eşeğini kullanmaya başladı

08 Kasım 2017 19:28

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da oturan işçi Balı Hava (26), akaryakıta yapılan zammın ardından işe giderken otomobil yerine \'Karlos\' adını verdiği eşeğini kullanmaya başladı. Üzerinde çeşitli mesajların yer aldığı pankart astığı eşeğiyle işine gidip gelen Hava, \"Eşeğimle gidiş geliş sıfır maliyet. Aracımla gidersem 50 TL\" dedi.
Merkeze bağlı Işıklar Beldesi\'nde oturan, asgari ücretli işçi olarak çalışan Balı Hava, akaryakıta yapılan son zamlara ilginç bir yöntemle tepki gösterdi. Zamların ardından otomobilini kullanmayı bırakan Balı Hava, işe \'Karlos\' adını verdiği eşeğiyle gidip gelmeye başladı. Üzerinde çeşitli mesajlar içeren yazılar yer alan pankart yaptıran Balı Hava, bunu da eşeğinin üzerinde taşıyor.
Eşekle gidiş gelişin maliyetinin olmadığını belirten Balı Hava, \"Akaryakıta son yapılan zamlar nedeniyle 20 kilometrelik yolu eşeğimle gelip gidiyorum. Aracım var ama masraf hat safhada. Film bantların bile cezası ağır. Onun için eşeğimle gidip gelmeyi tercih ettim. Eşeğimle gidiş geliş sıfır maliyet. Aracımla gidersem 50 TL. Eşeğin algısı, vergisi yok ama saman ve yem fiyatlarına yapılan zam etkiliyor. Kış bastırınca da eşeğimi satacağım, parasını harcamayacağım, yaza tekrar bir eşek almak için. Kışın otobüse binmeyi düşünüyorum\" dedi.
Balı Hava\'nın eşeğine astığı pankartta şu mesajlar yer aldı:
\'Kendi memleketimde Suriyelilerden daha kötü durumdayım. Sigara içmek insanları maddi yönden çıkmazlara sokar. Bu yaşta dert sahibi olduk. Artık kurbandan kurbana et yiyoruz. Emeklinin maaşı, hastane masraflarını kurtarmıyor. Almanya\'ya domates 1 lira, Türkiye\'de 3 lira. Senden başkası yalan Karlos. Trafik cezaları burnumuzdan getirdi. Zam, zam, zam kafayı yemek üzereyiz. Kredi borçları yüzünden uyuyamaz olduk. Eşeğim Karlos gibi çeken var mı bu dünyanın gamını, yürü.\'

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