Akaryakıt zamları oto yıkama esnafını vurdu: 'Siftahsız dükkân kapatıyorum'

Türkiye'de akaryakıta art arda gelen zamlardan olumsuz etkilenen bir çok sektörden biri olan oto yıkama esnafı da zor günler yaşıyor. Osmaniye'de oto yıkama işi yapan Erdal Çözeli, "Akaryakıta gelen zamlardan dolayı iş yapamaz olduk vatandaşlar araba yıkatmıyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 8 yıldır oto yıkama işi yapan Erdal Çözeli, "3-4 aydan beri akaryakıta gelen zamlardan dolayı iş yapamaz olduk. Vatandaşlar arabasını yıkatmıyor, binemiyor akaryakıt zamlarından dolayı. Daha önce günde 15 tane araba yıkıyordum, şu anda 1 tane araba yıkayamıyorum ve siftahsız dükkanı kapatıyorum" diye konuştu.

"Vatandaş kirli arabayla geziyor"

Akaryakıta gelen zamlardan dolayı iş yapamadıklarını, vatandaşların araba yıkatmadığını belirten Çözeli, "Temizlik malzemelerini 130 TL'ye alıyordum şimdi 180 -200 TL'ye çıktı. Vatandaş kirli arabasıyla öyle geziyor şu anda yıkatmıyorlar. Biz ne yapacağımızı şaştık. Dükkanımı kapatmak zorunda kalacağım" dedi. (ANKA)