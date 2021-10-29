"Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin hiçbir haklı gerekçesi ve mantığı yoktur"

Artan dolar kuru, akaryakıt fiyatlarında zamları beraberinde getirmeye devam ediyor. Benzin 16 Ekim’den bu yana 86 kuruş zamlandı. LPG’ye de ekim ayı içinde toplam 93 kuruş zam geldi. Motorinde aynı süre içinde toplamda 87 kuruş zamlandı.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre Kimya Mühendisleri Odası Ege Şube Başkanı Fatma Mehlika Koç, akaryakıt fiyatlarının Türkiye’de dünya ortalaması fiyatının yaklaşık iki katı olduğuna ve gelir seviyesine göre de dünyanın en pahalı akaryakıtının Türkiye’de kullanıldığına dikkat çekti. Koç, kaçak yakıt kullanımına işaret ederek "Kaçak yakıt kullanımını engelleyebilmek için öncelikle halkı kaçak yakıt kullanmaya iten akaryakıttaki fiyat sorunsalını çözmek gerekiyor. Özellikle Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin hiç bir haklı gerekçesi ve mantığı yoktur" dedi.

Koç, artan akaryakıt fiyatları yüzünden vatandaşların daha ucuz alternatifler aradığını ve kaçak yakıt kullanımının arttığına işaret ederek şöyle dedi:

"Benzin daha hassas olduğu için fazla müdahale edilememektedir. Eğer ucuz solvent bulunabilirse yakıtın içine katılmakta bu da depodaki benzinin uçmasına sebep oluyor. Asıl problem motorinde yaşanıyor. Motorine solvent, 10 numara yağ gibi birçok farklı ürün eklenebiliyor. 10 numara yağ diye tanımlanan ürün motorine göre çok daha ağır bir üründür. Bu ürün motorine göre dizayn edilmiş motorda kullanıldığında motor aşırı ısınmaktadır ve bu yüzden araçlarda yangın çıkıyor. Çokça yaşanan otobüs yangınlarının sebebi 10 numara yağ kullanımıdır”

"Akaryakıttan alınan ÖTV'nin haklı gerekçesi yok"

Akaryakıt fiyatlarının halkın kendi geliriyle kolaylıkla alabileceği bir seviyeye indirilmesi gerektiğini dile getiren Koç, “Kaçak yakıt kullanımını engelleyebilmek için öncelikle halkı kaçak yakıt kullanmaya iten akaryakıttaki fiyat sorunsalını çözmek gerekiyor. Özellikle Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin hiç bir haklı gerekçesi ve mantığı yoktur. Akaryakıt tüketiminde özel yatlara akaryakıt verilirken sağlanan kolaylık ne yazık ki çiftçilere ve karayolu taşımacılığı yapan sektöre tanınmıyor” diye konuştu.

"Yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmek lazım"

Bağımsız bir enerji politikası oluşturulması gerektiğini ifade eden Koç, şöyle dedi:

“Enerjideki dışa bağımlılık ve maliye hazinesinin vergi gelirleri ile doldurulması anlayışı ülke insanlarını sıkıntıya sokuyor. Yapılması gereken yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmektir. Akaryakıt kullanımını için benzin yerine biyoetanol, motorin yerine ise biyodizel kullanımı yaygınlaştı. Birçok ülkede bu konuda yasal düzenlemeler yapılmış, biyoyakıtlar, fosil yakıtların içerisine belli oranlarda karıştırılarak satışa sürüldü. Örneğin Brezilya, ABD, Avrupa Birliği ülkelerinde gibi ülkelerde biyoyakıtların , benzin ve motorine katkı oranları yüzde 50, yüzde 80 hatta yüzde 100 oranlarında kullanılıyor.”