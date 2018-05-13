T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobil sürücüsü öldü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Ağlasun ilçesi yakınlarında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontolünden çıkan otomobil, akaryakıt tankeriyle çarpıştı

13 Mayıs 2018 14:29

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'un Ağlasun ilçesi yakınlarında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontolünden çıkan otomobil, akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada sürücü Fazlı Palpas, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Isparta- Antalya yolunun 11\'inci kilometresinde Ağlasun yakınlarında meydana geldi. Antalya yönüne giden Fazlı Palpas\'ın kullandığı 07 CNZ 12 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Tayyip Y. yönetimindeki 07 FHD 27 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada otomobil, hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Palpas\'ın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fazlı Palpas\'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan tanker sürücüsü Tayyip Y., ifadesi için karakola götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADANBURDUR DHABURDUR AğlasunKazada sürücü Fazlı PalpasKazaIsparta AntalyaAğlasunAntalyaFazlı PalpasCNZTayyipFHDKazada otomobilSağlıkPalpasOlayKazayıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24