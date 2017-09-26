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Akaryakıt tankeri şarampole uçtu; sürücü öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Talas İlçesi'nde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan tankerinin sürücüsü 52 yaşındaki Osman Gömeç hayatını kaybetti

26 Eylül 2017 12:54

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Talas İlçesi\'nde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan tankerinin sürücüsü 52 yaşındaki Osman Gömeç hayatını kaybetti.
Talas İlçesi\'ne bağlı Kuruköprü Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Osman Gömeç yönetimindeki 06 VSF 45 plakalı yakıt tankeri, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada yakıt tankeri sürücüsü Orman Gömeç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Tankerden sızan yakıtın alev almaması için olay yerine gelen itfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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