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Akaryakıt tankeri, Çanakkale Boğazı ortasında arızalandı

29 Nisan 2020 09:57

Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir akaryakıt tankerinde makine arızası meydana geldi. Kısa süre sürüklenen gemi, römorkör tarafından yedeklenerek liman bölgesine çekilmesinin ardından demirlendi.

Yunanistan'ın Agia Theodori Limanı'ndan Kocaeli'nin Derince Limanı'na giden Malta bayraklı 88 metre boyundaki 'Loutro' isimli akaryakıt tankerinin makineleri saat 08.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'nı geçtiği sırada arızalandı.

Gemi kaptanı durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine bölgeden geçiş yapacak gemilere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunulurken, geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait 'Kurtarma-6' ve 'Türkeli' römorkörleri gönderildi.

Kısa süre sürüklenen gemi, 'Kurtarma-6' römorkörü refaketinde 'Türkeli' römorkörü tarafından yedeklenerek, Karanlık Liman bölgesine çekilip demirlendi.

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