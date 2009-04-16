‘Akaryakıt kaçakçılığını önle borçları öde'





Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Ahmet Pek, Türkiye'nin akaryakıt kaçakçılığından yılda 5 milyar dolara yakın zarar gördüğünün öne sürüldüğünü belirterek, "Sadece bu suçu önlediğiniz zaman kısa sürede ülkenin borçlarını ödeme imkanı elde edersiniz" dedi.



Trabzon Polis Evi'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca düzenlenen 3. Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuşan Daire Başkanı Ahmet Pek, ilgilendikleri bilişim, mali, organize ve narkotik suçlarının tamamının sınır aşan örgütlü suçlar olduğunu söyledi.



İl emniyet müdürlükleri arasında koordinasyonun doğru yapılmaması halinde bu suçlarla mücadelenin zorlaşacağını belirten Pek, şöyle konuştu:



"Bu suçla mücadelede başarılı olmamız için birlikte çalışmamız ve Türkiye genelinde bu suçların profilini çıkarmamız lazım. Arkadaşlarımızın bu suçları önlemek için var gücüyle çalıştığına inanıyorum. Ama usulüne uygun çalışma yapamazsanız sadece patinaj yaparsınız. Usulüne göre çalışırsanız mutlaka başarılı olursunuz."



Pek, Türkiye'de organize suçlarla ciddi mücadelenin 1998'de başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Söz konusu dönemde ülkemizde mantar gibi büyüyen yapılar görülmeye başlıyor. Hemen her ilimizde ulusal bazda faaliyet gösterenler dahil olmak üzere küçük büyük, irili ufaklı yapılar türüyor. Nedeni gayet basit. Devlet gereği gibi gücünü ortaya koyamazsa birileri kendi gücünü ortaya koyar. O birileri de mafya tipi örgütlenmelerdir. Bugün onlarla mücadele diye bir şey söz konusu değil, çünkü ortada kalmamışlar. Var olanlar da marjinal gruplar, yerel yapılanmalar veya mahallede belli bir bölgede yapılanmalar haline geldi. Devlet kendi gücünü ortaya koydu."

