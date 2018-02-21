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Akaryakıt istasyonundaki silahlı ve maskeli soygun kameralara yansıdı

BURSA'da, yüzünde kar maskesi olan silahlı bir şüpheli, bir akaryakıt istasyonunda çalışan pompacı Haluk Ö

21 Şubat 2018 07:10

BURSA\'da, yüzünde kar maskesi olan silahlı bir şüpheli, bir akaryakıt istasyonunda çalışan pompacı Haluk Ö.\'yü (48)\'i darp ederek 2 bin 500 lirasını aldı. Yaşanan boğuşma sırasında kar maskesi ve kol saatini olay yerinde düşüren şüpheli, pompacıya silahla ateş ederek kaçtı. Silahlı soygun anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

Olay; Merkez Nilüfer İlçesi, İzmir Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan 48 yaşındaki Haluk Ö., istasyonun arka bahçesinden ses geldiğini duyarak el feneri ile kontrol etmeye gitti. Bu sırada kapının yanına saklanan eli silahlı yüzü maskeli şüpheli, Haluk Ö.\'yü darp etmeye başladı. Kafasına silah dayanan Haluk Ö. yere düşerken, silahlı ve maskeli şüpheli, Haluk Ö\'.nün cebindeki 2 bin 500 lira parayı aldı. Şüpheli, bu sırada kendisine direnen Haluk Ö\'ye silahla ateş ederek kaçtı. Mermi isabet etmeyen Özçelik, aldığı yumruk darbeleri ile bayıldı. 

Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücüdunda darp izleri olan pompacı Haluk Ö.\'yü, Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelinin kol saati ve kar maskesini boğuşma sırasında düşürdüğü belirtildi. 

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve istasyondaki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Silahlı soygun anının istasyon kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, kar maskeli 25-30 yaşlarında bir şüphelinin, akaryakıt istasyonunun arka bahçesine girdiği, daha sonra pompacının bahçeye çıktığı, şüphelinin ise pompacıyı darp ettiği, paralarını aldığı ve silahı ile ateş açtığı görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
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- Soygun anı, güvenlik kamerası
- Pompacıdan görüntü
- Sağlık ekipleri ve polis ekiplerinden görüntü
- Kar maskesi ve kol saatinden görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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