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Akaryakıt istasyonundaki cinayetin şüphelileri 4,5 yıl sonra yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 4,5 yıl önce sopalarla dövülüp, bıçaklanarak öldürülen akaryakıt istasyonu çalışanı Selami Çakır (48) cinayeti şüphelisi olarak, 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı

14 Mayıs 2018 15:52

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 4,5 yıl önce sopalarla dövülüp, bıçaklanarak öldürülen akaryakıt istasyonu çalışanı Selami Çakır (48) cinayeti şüphelisi olarak, 2\'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Olay, İncesu ilçesinde 4,5 yıl önce akaryakıt  istasyonunda meydana geldi. Saat 00.30 sıralarında yüzleri maskeli ve poşulu kişiler, sopa ve bıçakla akaryakıt istasyonuna geldi. Burada istasyonunun hem  marketine hem de pompalarına bakan 2 çocuk babası Selami Çakır, bıçaklanarak ve dövülerek öldürüldü. Saldırganlar market içinde kasada duran para ve raftaki sigaraları alarak kayıplara karıştı.
Olay sonrası jandarma tarafından kurulan faaili meçhul cinayetleri aydınlatma özel ekibi, 720 saatlik güvenlik kamera görüntülerini izledi. Cinayetle ilgili Saraycık Mahallesi\'nde 2, Tahirini Mahallesi\'nde ise 3 kişinin olduğunu belirleyen Jandarma, 5 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında cinayet tarihinde yaşları 18 olan O.Ç., Y.B., M.Ç., Ö.B., R.A. ve kız arkadaşları S.Ç. ile A.Ö. gözaltına alındı. İncesu ilçesi Boğazköprü jandarma karakolunda sorguları tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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