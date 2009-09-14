Akaryakıt istasyonunda gasp

Kayseri’nin Yahyalı İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonundan 450 lira gasp eden 22 yaşındaki Erdinç B. polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İlçe merkezinde bulunan akaryakıt istasyonunun market bölümüne dün gece gelen Erdinç B., görevliden sigara istedi. Erdinç B., kendisine sigara vermek için arkasını dönen market görevlisini bıçakla tehdit ederek kasadaki 450 lirayı alarak kaçtı.



Gasp ihbarını alan polis ekipleri, market bölümü çalışanlarının verdiği eşkal üzerine Erdinç B.’yi yakaladı. Erdinç B., çıkartıldığı mahkemece tutkuklanarak cezaevine gönderildi.





