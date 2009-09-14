Akaryakıt istasyonunda gasp

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|Kayseri’nin Yahyalı İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonundan
450 lira gasp eden 22 yaşındaki Erdinç B. polis tarafından yakalandıktan sonra
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçe
merkezinde bulunan akaryakıt istasyonunun market bölümüne dün gece gelen Erdinç
B., görevliden sigara istedi. Erdinç B., kendisine sigara vermek için arkasını
dönen market görevlisini bıçakla tehdit ederek kasadaki 450 lirayı alarak
kaçtı.
Gasp ihbarını alan polis ekipleri, market bölümü çalışanlarının
verdiği eşkal üzerine Erdinç B.’yi yakaladı. Erdinç B., çıkartıldığı mahkemece
tutkuklanarak cezaevine
gönderildi.