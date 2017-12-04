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Akaryakıt istasyonun marketinde hırsızlık

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi, akaryakıt istasyonunun kapalı marketine girerek, 2 bin 50 TL ile 885 paket sigara çaldı

04 Aralık 2017 17:00

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Germencik ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi, akaryakıt istasyonunun kapalı marketine girerek, 2 bin 50 TL ile 885 paket sigara çaldı. Jandarmanın peşine düştüğü 3 şüpheliden 1\'i yakalandı.
Olay, kırsal mahallelerden Mursallı\'daki bir akaryakıt istasyonunun kapalı marketinde meydana geldi. Marketin içinden gürültü geldiğini duyan görevliler, saat 06.30 sırlarında, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerini fark eden hırsızlar, içeri girerken kullandıkları marketin arka kısmından kaçtı. Ekipler, 3 kişi olduğu belirlenen hırsızların peşine düştü. Ekiplerin takibiyle hırsızlıkta kullanıldığı ve İzmir\'den kiralandığı saptanan otomobil, yol kenarında terk edilmiş bulundu. Şüphelilerden K.T., jandarma tarafından bölgeden uzaklaşamadan yakalandı. K.T.\'nin ifadesi doğrultusunda, yaya olarak gece karanlığından yararlanıp kaçan K.B. ve S.A.\'nın da yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlıkta kullanılan aracın bagajında yapılan aramada, çeşitli markalarda 885 paket sigara, markete ait şifreli kasa ile yazarkasadan alınan 2 bin 50 TL ve uyuşturucu kullanımı için hazırlanan düzenek ele geçirildi. K.T.\'nin, hırsızlık, tehdit ve mala zarar verme suçlarından sabıkasının olduğu öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi. 

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