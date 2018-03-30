T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akaryakıt istasyonu çalışanını öldürenler 10 yıl sonra yakalandı

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, akaryakıt istasyonunda çalışan Yusuf Şenol'u (43) başından tabancayla vurarak, öldüren 2 kişi, 10 yıl sonra yakalandı

30 Mart 2018 20:44

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Geyve ilçesinde, akaryakıt istasyonunda çalışan Yusuf Şenol\'u (43) başından tabancayla vurarak, öldüren 2 kişi, 10 yıl sonra yakalandı.
Olay, 7 Ocak 2008 tarihinde, ilçeye bağlı Yörükler Mahallesi\'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Pompacı olarak çalışan Yusuf Şenol, belirlenemeyen nedenle başından tabancayla vurularak, öldürüldü. Şenol\'u öldürenler, olay yerinden kaçarak, izlerini kaybettirdi. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler, 10 yıl sonra tespit edildi. E.A. ve E.A. isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen E.A.ve E.A., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sakarya DHASAKARYA GeyveYusufOlay7 OcakYörükler MahallesiPompacıGeyve Cumhuriyet BaşsavcılığıMahkemeye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24