Akaryakıt istasyonu çalışanını öldürenler 10 yıl sonra yakalandı

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Geyve ilçesinde, akaryakıt istasyonunda çalışan Yusuf Şenol\'u (43) başından tabancayla vurarak, öldüren 2 kişi, 10 yıl sonra yakalandı.

Olay, 7 Ocak 2008 tarihinde, ilçeye bağlı Yörükler Mahallesi\'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Pompacı olarak çalışan Yusuf Şenol, belirlenemeyen nedenle başından tabancayla vurularak, öldürüldü. Şenol\'u öldürenler, olay yerinden kaçarak, izlerini kaybettirdi. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler, 10 yıl sonra tespit edildi. E.A. ve E.A. isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen E.A.ve E.A., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.