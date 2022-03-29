Akaryakıt istasyonlarına yönelik şikayetlerde yüzde 117'lik artış

Artan kur farkı ve Rusya-Ukrayna savaşının etkilediği küresel petrol fiyatları sebebiyle üst üste gelen akaryakıt zamları sonrası benzin istasyonlarına yönelik şikayetlerde yüzde 117'lik artış yaşandı.

Online şikayet platformu Şikayetvar'ın 2021'in ocak ve şubat verileriyle 2022'nin aynı dönemi yaşanan söz konusu artışa göre en çok şikayet konuları; akaryakıt zammı öncesi son saatlerde istasyonların yakıt vermemesi ve akaryakıt zammının erken işleme alınması oldu.

HaberTürk'te yer alan habere göre Platformun verilerine göre tüketicilerin akaryakıt istasyonlarıyla ilgili son dönemde öne çıkan şikayetleri şöyle:

- Akaryakıt zammı öncesi son saatlerde istasyonların yakıt vermemesi

- Akaryakıt zammının erken işleme alınması

-İstasyonlarda yakıt alırken kredi kartlarında bulunan bonus/puan hakkını kullanamama veya farklı banka posundan işlem yapılması sonucu kampanyadan yararlanamama

- Taşıt tanıma sisteminden yararlanamama

- Personelin müşteriye karşı ilgisiz ve saygısız olması, yardımcı olmaması

- Ücreti alınan yakıtın yerine hava basılması / Yakıt aldıktan sonra araç göstergesinde bir değişim olmaması

- Akaryakıt istasyonlarında hizmetin yetersiz olması, hijyene önem verilmemesi, pos cihazının çalışmaması, hava su saatinin çalışmaması

- Yakıt enerjisinin/kalitesinin düşük olması, aldıktan kısa süre bir sonra tükenmesi