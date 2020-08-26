Akaryakıt dağıtımından sonra LPG: OYAK Milangaz'ı satın aldı

Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olan OYAK, stratejik bir hamleyle Milangaz’ı da bünyesine kattı.

TOTAL ve M Oil markalarını birleştirerek enerji sektörününün ana bileşenlerinden biri olan akaryakıt dağıtımına giren OYAK'ın bir sonraki hamlesi dünyanın en büyük ikinci LPG pazarı olan Türkiye’de LPG dağıtım işine girmek oldu.

OYAK, Türkiye’nin LPG pazarının önde gelen şirketlerinden Milangaz’ın, marka ve LPG operasyonlarını satın almak üzere yaklaşık bir senedir devam eden görüşmelerin sonucunda hisse devrini tamamladı. Türkiye’nin 81 ilinde 60 yıldır otogaz, tüp gaz, dökmegaz ve toptan segmentlerinde faaliyet gösteren Milangaz; beş deniz terminali, 19 tüp dolum tesisi, 550’den fazla otogaz bayii ve 1200’e yakın tüp gaz bayiinin yanı sıra, kara ve deniz filosu ile de OYAK'ın çatısı altına girdi.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "'Kararlılık dönemi' olarak adlandırdığımız bu dönemde, enerji sektöründe ilk aşamada hedeflediğimiz büyüme hamlemizi tamamlayarak; karlılık, rekabet gücü ve yarattığımız katma değeri daha da artıracağız; 20 noktada 130.000 m3'lük LPG depolama kapasitesi ile Türkiye’nin en yaygın ve en güçlü lojistik ağına sahip olduk. Hedefimiz, Milangaz’ın devralınmasıyla ulaştığımız otogazda yaklaşık yüzde 10 ve tüp gazda yüzde 19’lük pazar payını daha yukarı taşıyarak liderliğe gidecek yolculuğu tamamlamak" dedi.

OYAK TOTAL ve M Oil’i tek çatı altında konsolide etti

OYAK, geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirdiği TOTAL ve M Oil satın almasıyla birlikte, 900’ün üzerinde istasyon (özmal ve kendi işlettiği istasyonlar dahil), gayrimenkuller, fikri mülkiyetler, ruhsat ve izinler, dağıtım depolama ve bayi lisansları, istasyon işleten alt şirketler ve Türkiye çapında akaryakıt ve LPG depolama, dolum ve stok tesisleri, madeni yağ fabrikası ile tüm operasyonlarını devraldı.

Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun'da toplam 550 bin m3 kapasiteli akaryakıt ve LPG tesisleri ile İzmir Çiğli’deki madeni yağ fabrikasının yanı sıra, Türkiye genelinde 900’ün üzerinde istasyon tek tüzel kişilik altında TOTAL ve M Oil olmak üzere iki ayrı marka olarak faaliyetlerine devam edecek.