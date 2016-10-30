Akar'ın, "Gülen'le konuşmamı istedi" dediği asker: Akar "Gül, Davutoğlu ve STK'larla görüşüp sorunları çözelim" dedi

Darbe girişimi gecesi rehin alınan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, “Beni Fethullah Gülen ile görüştürmek istedi” dediği Akıncı Üssü komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in ikinci ifadesi de ortaya çıktı. 15 Temmuz'da rehin alınan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Akıncı Üssü’nde darbecilere, sorunların konuşarak çözülebileceğini söylediği iddia edildi. Akıncı Üssü Komutanı Evrim ifadesinde, Akar’ın çözüm için adres olarak Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nu gösterdiğini öne sürdü.

Evrim, “Akar'a sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen ile görüştürebiliriz demedim” diye konuştu. Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre Evrim'in ifadesi şöyle:

"Siviller de vardı"

"Hulusi Akar'ın üs karargahına geldiğini öğrendim. Yanımdakilere komutanı karşılamam gerekir dedim. Karargah bölgesine gittim. Üs bölgesinde dışarıda 10-15 civarında MAK ve SAT komandoları vardı. Üs komutanı odasına girdiğimde Akar, Akın Öztürk, Mehmet Dişli, Kubilay Selçuk, Ömer Faruk Harmancık ve 2-3 sivil kişi oturuyordu. Odaya girdiğimde kimsenin eli bağlı değildi. İçeride bulunanlarda da silah yoktu.

"Darbeciler anlattı"

"Akar ve Öztürk'e bu kişiler niçin darbe yaparak yönetime el koyduklarını anlatıyordu. Bu bildirinin imzalanması konusunda Akar'a bir şey söylediklerini duymadım. Akar, bu devirde TSK'nın darbe yapması gibi bir şeyin kabul edilemeyeceğini, kendisinin de, muhalefetin de, iktidar partisi içerisindeki bazı isimlerin de bir takım konulardan rahatsız olduğunu ancak yine de bunun darbeye gerekçe olamayacağını söyledi.

"Telefonla görüştüme"

"Akar, toplumun tüm kesimlerinden oluşacak bir konsensusla rahatsız olunan konuların çözülebileceğini söyledi. Hatta Akar'ın, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu gibi kişilerle, muhalefetle, STK'larla ve kanaat önderleriyle bu konuların konuşularak çözüme kavuşturulabileceğini söylediğini de hatırlıyorum. Ben de ev sahibi olmam nedeniyle Akar'a 'Bu söylediğiniz iktidar partisi, muhalefet, STK veya kanaat önderlerinden görüşmek istediğiniz varsa, telefonla bağlatabiliriz' dedim. Akar'a hiçbir şekilde 'Sizi kanaat önderimiz Gülen'le görüştürebiliriz' diye teklifte bulunmadım. Bir karışıklık var.

"Adil Öksüz, Akıncı Üssü'nda yanındakilerle konuşuyordu"

Hakan Evrim, 'FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı' olduğu iddia edilen ve Akıncı Üssü'nde gözaltına alınmasına rağmen 16 Temmuz sabahı serbest bırakılan Adil Öksüz'ü tanımadığını söyledi ve şu bilgileri verdi:

"143. Filo'nun gazino bölgesinde ilk defa Adil Öksüz'ü gördüm. Çünkü resimlerini daha sonradan basından takip ettim. Öksüz'ü gördüğümde yanındakilerle konuşuyordu."

"Kendisiyle çelişti…"

“Yurtta Sulh Konseyi ya da Yurtta Sulh parolasını o akşam hiç duymadım. Darbe merkezi olarak neden Akıncı Üssü'nün seçildiğini bilmiyorum. (Telsiz kayıtlarının darbeci Hakan Evrim'e dinletilmesi üzerine) Saat 22.22'de ‘Yurtta Sulh diyen helikopterlerin bizden olduğunu' kuledeki Mustafa Erez'e söyledim. Her ne kadar daha önce Yurtta Sulh parolasını duymadığımı söylesem de 143. Filoda bulunanlar bana bunu kuleye iletmemi söyledikleri için ilettim.”