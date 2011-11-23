-Akar: Haftaya çadır sökümüne başlayacağız ERCİŞ (A.A) - 23.11.2011 - Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, deprem bölgesinde çadırda yaşamın sona ermesinin Tüm ülkenin ortak beklentisi olduğunu ifade ederek, ''Çadırlar sökülmeye başladığı zaman tüm Türkiye'nin yüzü gülecek. İnşallah biz de önümüzdeki haftadan itibaren çadır sökümüne başlayacağız'' dedi. Akar, Erciş'te Kızılay tarafından kurulan Yenişehir Çadır Kentinde görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akar, depremin ardından rutin çalışmalarının sürdüğünü, bunun yanında afetzedelerin daha iyi koşullarda barınmaları için çaba gösterdiklerini ifade etti. Akar, bu kapsamda Van merkezde Seyrantepe Mahallesi'nde oluşturulacak 600 üniteden oluşan Mevlana Kenti'nin kuruluş çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bu geçici kentin, bugüne kadar kurulanlar arasında 170'e yakın duş ve tuvalet ünitesi, sinema salonu, kafeteryası, güvenlik kameraları, camisi ile en konforlusu olduğunu söyledi. -Erciş'e 5 bin konteyner- Erciş'te de mevcut çadır kent ve mevlana evindeki rutin çalışmalarının yanı sıra Türk Kızılayı olarak kendi kaynakları ve yapılan bağışlarla 2 bin 500 civarında konteyner ev kuracaklarını dile getiren Akar, şöyle devam etti: ''Bu 2 bin 500 konteynerin konuşlanacağı yerin altyapısını hazırlamakla meşgulüz Erciş'te. Van'da konteyner kent kurmayacağız ve konteynerlerimizin hepsini Erciş'e yönlendirdik. Erciş'e 5 bin konteyner düşünülüyor, bunun demek ki yarısını Kızılay olarak biz karşılayacağız. Altyapıları aşağı yukarı bitti. Gelen konteynerleri yerine koyacağız ve insanlar yaşamaya başlayacak.'' -Çadırda yaşam 1,5 ay içinde sona erecek- Akar, kalan diğer 2 bin 500 konteynerin ise TOKİ ve AFAD tarafından sağlanacağını dile getirerek, bu konteynerlerin hazır olmasıyla deprem bölgesinde çadırda yaşamın sona ereceğini bildirdi. Afetler sonrası barınma ihtiyacının üç aşamada giderildiğini, ilk aşamaki ''acil barınma'' ihtiyacının çadırla karşılanmasının tüm dünyada tek yöntem olduğuna dikkati çeken Akar, şunları söyledi: ''Sonraki aşama geçici barınmadır. Bu da prefabrik ve konteyner yapıdır. Burada da 5 bin konteynerlik bir kent kurulmak suretiyle çadırdan geçici barınmaya geçilecektir. Bunlar, vatandaşlarımızın üçüncü etaba kalıcı barınmaya geçinceye kadar minimum 6 ay, maksimum 1-1,5 yıla kadar kalacakları yerlerdir.'' -Hayırseverlere çağrı- Akar, depremzedelerin daha korunaklı bir yaşala kavuşmaları için hayırsevelere yardım çağrısında bulundu. Konteynerlerin iç tefrişatı konusunda yardıma ihtiyaç duyduklarını ifade eden Akar, 'Halkımızı, sanayicilerimizi bu konda bağış yapmaya çağırıyorum'' dedi. -Tüm Erciş'e yemek dağıtımına başlanacak- Türk Kızılayı Genel Başkanı Akar, Kızılay olarak ayrıca, çadır kentlerde sürdürdükleri sıcak yemek dağıtım işini, tüm ilçeye yayacaklarını belirtti. Bunun için diğer sivil toplum örgütleri ile bazı sanayi kuruluşlarının işlettiği aşevlerini Kızılay olarak devraldıklarını açıklayan Akar, yakın zamanda ilçede belirlenen 10 noktada tüm afetzedelere günde üç öğün sıcak yemek temin edeceklerini söyledi.