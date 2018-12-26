Akar'dan CHP'li Özel'e dava

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı.

Geçen günlerde TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özür Özel ile Akar arasındaki tartışma tansiyonu yükseltmişti. Özgür Özel, Hulusi Akar'a hapisteki dava arkadaşlarını cezaevindeyken ziyaret etmediğini söylemişti. Cezaevindeki askerler bilirkişi raporuyla kumpasın ortaya çıkmasını beklerken, Hulusi Akar'ın icra subayı Ahmet Erdoğan'ı görevlendirdiğini, Erdoğan'ın "berbat bir uzman görüşü" yazdığını belirten Özel, o bilirkişinin bugün ‘FETÖ'den firari olduğunu söyledi. Hulusi Akar ise cevap olarak, 15 Temmuz'u hatırlatarak "Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Hasdal'dan çıkmadım. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riski aldım, Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, 'başımıza geçeceksin' dediler ve ben bunu reddettim. İçinizde, yatağa yattığınız zaman düşünün, kafanızda tabanca varken 'hayır' diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Ergenekon ve Balyoz davalarında hapis yatan birçok asker, Akar'a benzer suçlamalar yöneltmişti. Muhalefet milletvekilleri, Akar'ın "kendini kontrol edemediğini" belirterek bakana tepki göstermişti.