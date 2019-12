Akarcalı, dün kara diyordu bugün AK!

AKP'nin Çankaya sürprizi

Yazar oldu, AKP'ye çattı



'AKP yanlış yolda'

'Yolsuzluğa kanat geriyor'

'Mikroplu su içiriyorlar'

'İçki yasağıyla durumu idare ediyorlar'

'Dini istismar ediyorlar'



'Çıkarıma bakarım'

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in tutuklandığı Kelebek Operasyonu'na takılan, "AKP, her türlü yolsuzluğa kanat geriyor, hizmet yerine içki yasağı getiriyor, yanlışlarından ders çıkarmıyor, Başbakan kendisine uçak alıyor, çocuklar mikroplu su içiyor" diyen eski ANAP’lı Bakan Bülent Akarcalı, artık AKP’nin Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı!Akarcalı, İstanbul’da yapılan ‘’Kelebek ‘’ operasyonuna da takıldı. Sedat Peker 72 kişinin "Çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davanın iddianamesinde, Ümraniye'deki Diomed ve Plasset isimli ilaç şirketlerinin yasadışı yollardan ele geçirildiği belirtilmişti. İddianamede sanıkların, Tuzla'daki bir pastanede, fabrikanın devrini almak için baskı ve sindirme politikası uyguladıkları ve şirketlerin ‘’Gizli Ortağı’’ Akarcalı’nın da, 13 saat kapalı bir mekânda alıkonduğu yazılıyor.ANAP’ta Genel Başkan yardımcılığı da yapan ve önce Mesut Yılmaz’ı destekleyen sonra ‘’Beni değerlendirmedi’’ diyerek partiden de kopan Akarcalı, 2005-2007 arasında Vatan Gazetesinde köşe yazıları yazıp AKP’yi eleştirdi. Akarcalı’nın bazı yazıları şöyle:AKP, yanlışlarından ders çıkarmıyor. Van Üniversitesi Rektörü'yle yaşanan sorunlar yetmemiş gibi şimdi de Samsun Üniversitesi rektörüyle uğraşmaya başladı.2002 seçimlerinde AKP 41.4 milyon seçmenin ancak 10.8 milyonunun oyunu alabildi. AKP'ye oy vermeyen seçmen sayısı 30.6 milyondur(…) Çok az bir siyasi sermaye ile iktidara oturan AKP'nin her türlü yolsuzluğa kanat gererek, her kesimle kavga ederek, sermayesini böyle kolay ve ucuz harcamasını anlamak mümkün değil.Başbakanına iki özel uçak bir helikopter satın alıp, milli takım antrenörüne 110 milyar aylık ödeyen Hükümet, Malatya'da fakir öğrencilere mikroplu musluk suyunu kaynatarak içirme kararı alınca Vatan şu soruyu sordu: Bu kadar mı fakiriz… Tabii ki değiliz. Ancak, iktidara fakir gelenler zenginleşince ilk önce kendilerini iktidar yapanları unutuyor.Halka içilebilir su, ucuz ve rahat ulaşım, kaliteli gıda üretimi için denetim, depreme dayanıklı yapılar; parklar-bahçeler, yürünür kaldırımlar gibi hizmetleri versinler diye seçilen AKP'li belediyeler, bunları yapamayıp içki yasağıyla durumu idare etmeye kalkınca, Mehmet Barlas'ın sorusu her şeyi özetliyor: AKP'nin üst kimliği yasakçı mı olacak?(…) Belediye'nin Dubaililerle yapacakları binalarda içki yasaklanacak mı? Alkol haramsa sigara da en azından mekruhtur. Şimdi soruyorum o içki yasakçısı başkanlara. Neden yasa emrettiği halde belediyeye ait tüm kapalı mekanlarda sigara içilmesini yasaklamıyorsunuz? Sigara içme yasağı dinimizi istismar ederek oy toplama imkânı vermediği için mi?Akarcalı, 20 Şubat 2007’de ise ‘’AKP’nin kadrolaşması, kendine oynaması, kendi kesimine sahip çıkması, başkalarını umursamadan inandığını ve söylediğini yapması, ortadaki vatandaşı olumlu yönde etkiliyor. Öyle ki “dünyayı ben mi kurtaracağım, AKP’ye yazılır çıkarıma bakarım” diyor’’ biçiminde bir yazı kaleme aldı. Akarcalı daha sonra AKP’nin kapatılma davasına karşı çıktı ve şimdi de AKP adayı oldu.