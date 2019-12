Akarcalı AKP'ye çok çabuk ayak uydurdu

ANAP’ta olduğu dönemde Mehmet Keçeciler’i bile muhafazakar bulup karşı çıkan Bülent Akarcalı, AKP adayı olunca özgeçmişine dedesinin imam olduğunu, diğer dedesinin kurduğu mahallede ise ‘’Akarcalı’’ camiinin bulunduğunu yazdı.



Ankara’nın Çankaya ilçesinde AKP Belediye Başkan adayı olan eski ANAP’lı Bülent Akarcalı yeni partisine çabuk ayak uydurdu ve seçmenlerine dağıttığı özgeçmişine ‘’Büyük dedem imamdı’’ diye yazdı.



Anavatan Partisinde Turgut Özal’ın prensleri arasında yer alan ve partide liberal kanatta bulunan Akarcalı, ANAP’da muhafazakar bir isim olan Mehmet Keçeciler’in bakan olmasına karşı çıkmış ve ‘’Eğer bakan olursa t… keserim’’ demişti. Bu sözünün ardından Turgut Özal tarafından Sağlık Bakanlığı görevinden alınmış, Keçeciler de Devlet Bakanı olarak kabineye girmişti…



İmam torunu



Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun tarafından ‘’Soyadındaki Ak dışında AKP ile ilgisi yoktur’’ denilen Akarcalı özgeçmişinde ‘’36 yıldır Çankaya’da oturduğunu’’ belirterek bir dedesinin ‘’Hacı Bekir Efendi’’ olduğunu, diğer dedesi Cemal Efendi'nin ise İzmir’deki Altıntaş semtini kurduğunu ve bu semtte halen Akarcalı adında bir camii olduğunu anlattı.



Diğer büyük dedesi Cemal Efendi'nin de 60 yıl süreyle imam ve müezzinlik yaptığını vurgulayan Akarcalı, kendi dedesinin ise İstiklal Savaşı gazisi olduğunu belirtti. Akarcalı, özgeçmişine, eşinin Türk vatandaşı ve Belçika asıllı olduğunu da yazdı.



Akarcalı AKP adayı olmadan önce Vatan gazetesindeki köşesinde de ‘’AKP, her türlü yolsuzluğa kanat geriyor, hizmet yerine içki yasağı getiriyor, yanlışlarından ders çıkarmıyor, Başbakan kendisine uçak alıyor, çocuklar mikroplu su içiyor. AKP'ye oy vermeyen seçmen sayısı 30.6 milyondur(…) Çok az bir siyasi sermaye ile iktidara oturan AKP'nin her türlü yolsuzluğa kanat gererek, her kesimle kavga ederek, sermayesini böyle kolay ve ucuz harcamasını anlamak mümkün değil’’ diye yazmıştı.