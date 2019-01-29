Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni atanan Yunan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'i Türkiye'ye davet etti.

Edinilen bilgiye göre Bakan Akar, Yunan mevkidaşına yeni görevinden dolayı bir kutlama mektubu gönderdi.

Akar mektubunda başarılar diledi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iyi komşuluk ilişkilerine ve askeri alanda işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değindi.

Hulusi Akar, mektubunda mevkidaşını Türkiye'ye davet etti.

Güvenlik uzmanları Kardak krizinin 23. yıldönümünde gerçekleşen davetin Ege ve Akdeniz'de gerginliğin azaltılması kapsamında önemli olduğuna dikkati çekiyor.