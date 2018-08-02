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Akar ve Güler, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Scaparrotti ile görüştü

Scaparrotti'nin, yeni görevi dolayısıyla Akar'a tebrik ziyaretinde bulunduğu kaydedildi

02 Ağustos 2018 11:22

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti ile görüştü. Görüşmenin ardından Scaparrotti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le görüşmek için karargâha gitti. 

​Dün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Scaparrotti'yi kabul etti. Burada bakanlık Şeref Defteri'ni imzalayan Scaparrotti, daha sonra Bakan Akar ile baş başa görüştü. Scaparrotti'nin, yeni görevi dolayısıyla Akar'a tebrik ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

ABD'li Komutan Scaparrotti, bu ziyaret sonrasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral  Yaşar Güler'le görüşmek üzere Genelkurmay Karargâhı'na geçti. (DHA)

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