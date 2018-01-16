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Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına katıldı

ANKARA,(DHA) -GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15-17 Ocak  tarihleri arasında Belçika’da gerçekleştirilen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına katıldı

16 Ocak 2018 23:37

ANKARA,(DHA) -GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15-17 Ocak  tarihleri arasında Belçika’da gerçekleştirilen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına katıldı. Toplantıda 

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden yapılan açıklamada toplantı kapsamında Avrupa’nın güneydoğu kanadındaki güvenlik ve istikrar, Afganistan’da icra edilen Kararlı Destek Misyonu, NATO komuta yapısı çalışmaları, Ukrayna ve Gürcistan’daki durum ile Irak’ta icra edilen koalisyon harekâtı konularının görüşüldüğü bildirildi. Orgeneral Akar\'ın Belçika\'da ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı ve sırasıyla Ukrayna, Yunanistan, ABD, İspanya ve Almanya Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi. 
 

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