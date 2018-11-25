Akar ile Rus mevkidaşı Halep saldırısı üzerine görüştü

Pazar günü Suriye'nin Halep kentine düzenlenen kimyasal gaz saldırısı üzerine Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'nın, İdlib bölgesinde mevzilenen silahlı muhaliflerin Halep kentine top mermilerine yerleştirilmiş klor gazıyla kimyasal gaz saldırısı düzenlendiğini duyurmasından birkaç saat sonra yapılan görüşmede bakanların son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularını değerlendirdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada "Soçi mutabakatına zarar vermek maksadıyla yapıldığı değerlendirilen son zamanlardaki provokasyonların devam edebileceği ve bunlara hazır olunması gerektiği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadesi kullanıldı.

100'den fazla yaralı

Pazar günü erken saatlerde Halep'in Halidiye mahallesine düşen top mermilerindeki klor gazı nedeniyle 100'den fazla kişi yaralandığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili olarak doktorlarla yapılan ve Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan röportajlarda yaralıların nefes alma zorluğu çektiği ve görme sorunları yaşadıkları ifade edildi.

Saldırı "silahtan arındırılmış bölgeden" yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, kimyasal gaz saldırısının İdlib'de Soçi anlaşması uyarınca oluşturulan ve Türkiye'nin garantörlüğü ve gözetimi altında olan "silahtan arındırılmış bölgeden" yapıldığı açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rus ordusundan Tümgeneral İgor Konaşenkov, "Kurbanlardaki zehirlenme semptomları tarafından da doğrulanan elimizdeki ön bilgilere göre, Halep'in yerleşim yerlerini bombalanmak için kullanılan top mermileri klor gazıyla dolu" şeklinde konuştu.

Karşı hava saldırısı

Halep'te 100'den fazla kişinin nefes alma zorluğu çektiği saldırı üzerine, muhaliflerin konuşlandığı İdlib kırsalında bir hava saldırısı düzenlendi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre hava saldırısını "muhtemelen" Rusya gerçekleştirirken, operasyon aynı zamanda Eylül ayı sonunda varılan İdlib mutabakatı çerçevesinde oluşturulması öngörülen "tampon bölgeye" yapılan ilk saldırı olma özelliği taşıyor.

Muhalifler suçlamaları reddetti

Suriye'deki silahlı muhalif gruplar ise suçlamaları reddetti. Abdülselam Abdülrezak isimli muhalif bir komutan Twitter hesabı üzerinden muhalefetin elinde zehirli gaz bulunmadığını ve bunu atabilecek kapasiteye de sahip olmadığını belirterek iddiaları "yalan" olarak niteledi. Mustafa Secari isimli bir başka komutan da Suriye hükümetinin ateşkes anlaşmasına zarar vermek istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde varılan İdlib mutabakatı uyarınca Suriye'nin kuzeyinde yer alan vilayette 15-20 kilometrelik bir silahtan arındırılmış bölge oluşturulması üzerinde uzlaşılmıştı.

Mutabakat çerçevesinde bölgede hâkim olan radikal grupların 15 Ekim'e kadar bu bölgeden ayrılmaları hedefleniyordu. Ancak, bölgeden bütün radikal unsurların çıkarılmadığına yönelik haberler gelmeye devam ediyor.

AP,AFP/EC,ÇÖ

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