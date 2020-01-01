Akar'dan Libya tezkeresi hakkında açıklama: Verilecek her türlü göreve hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi, yeni yıla kara, deniz ve hava birliklerine düzenledikleri sürpriz ziyaretlerle girdi. Suriye’nin sıfır noktasında "karacılar", Diyarbakır’da "havacılar" ve Trabzon'da "denizcilerle" bir araya gelen Akar, yarın Meclis'e gelmesi beklenen Libya tezkeresi hakkında da açıklama yaptı. Akar, "Verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilk olarak Gaziantep’e gitti. Gaziantep Havalimanı’nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, buradan sınırın sıfır noktasındaki Çıldıroba Üs Bölgesi'ne geçti.

"Gerekeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Akar, "Bizim için asil milletimizin egemenliği, bağımsızlığı, güvenliği çok önemli. Bunun için de etkin, caydırıcı, saygın Silahlı Kuvvetleri olarak gece-gündüz demeden elimizden gelen gayreti en yüksek düzeyde göstererek verilen görevleri bugüne kadar başardık, başarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye’nin yaptığı mutabakatlara uyduğunu, Rusya ve ABD’den de üzerinde anlaşılan, mutabakata varılan konularda gerekeni yapmalarını beklediklerini vurgulayan Akar, "İlgili arkadaşlarımız bununla ilgili olarak gece-gündüz demeden onlarla temas kurarak hakkımızı, hukukumuzu, taleplerimizi kendilerine iletiyor ve bunların yerine getirilmesi için gayret gösteriyorlar" dedi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile ilgili de konuşan Akar, "Orada huzurun, barışın, istikrarın idamesi için elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerimiz sırasında bize yönelik olası tacizlere karşı da bunları olabildiğince objektif değerlendirerek gerekli karşılığı veriyoruz. Bu konuda herhangi bir şekilde bizim geri adım atmamız söz konusu değil. Meşru müdafaa kapsamında yapmamız gereken neyse misliyle mukabele… Bunu yaptık yapmaya devam edeceğiz. Oradaki personelimizin hayatını tehlikeye atmamak için, hak ve menfaatlerimiz için yapılması gereken ne varsa şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Kıbrıs bizim milli meselemizdir"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta da sorumluluklarının olduğunu ifade eden Akar, "Biz uluslararası hukuka saygılıyız, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Bu şekilde olmadığı takdirde buna karşılık da hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, orada ne kendi ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğimizi defalarca söyledik. Bölgedeki mevcut zenginliklerin hakça bölüşülmesini istiyoruz. Kıbrıs bizim milli bir meselemizdir. Geri adım atmamız söz konusu değil. Ülkemizin, milletimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini tüm denizlerde koruduk, korumaya devam edeceğiz" dedi.

"Libyalıların mağduriyetine göz yummamız mümkün değil"

Libya ile imzalanan mutabakata da değinen Akar, "Yüzyıllardır beraber yaşadığımız Libyalıların mağduriyetine, onlara yönelik saldırılara göz yummamız mümkün değil" diye konuştu.

Mutabakatların uluslararası meşruiyeti olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalandığını söyleyen Akar, Libya tezkeresine ilişkin ise "Bize verilen görev neyse bunu da inşallah sonuna kadar yapmak durumundayız. Verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.